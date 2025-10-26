26/10/2025
Quase 4.400 pessoas foram abusadas por padres na Itália, diz associação

Contagem não oficial é baseada em relatos de vítimas, fontes judiciais e casos relatados pela mídia

Quase 4.400 pessoas foram abusadas por padres católicos na Itália em casos relatados desde 2020, alegou um grupo de vítimas nesta sexta-feira (24).

O relato da associação renovou a pressão sobre os bispos para enfrentarem uma crise que há muito assola a maior fé cristã do mundo.

Basílica de São Pedro no Vaticano 24/9/2025/Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

A contagem não oficial da Rete l’Abuso, o maior grupo de vítimas de abuso da igreja da Itália, é baseada em relatos de vítimas, fontes judiciais e casos relatados pela mídia, segundo o fundador da associação Francesco Zanardi. A Rete l’Abuso não informou a data de ocorrência dos supostos casos.

Segundo um porta-voz, a CEI (Conferência Episcopal Italiana), que foi criticada pela comissão de proteção à criança do Vaticano na semana passada, não tinha comentários sobre a revelação.

A Igreja Católica mundial tem sido abalada há décadas por escândalos envolvendo padres pedófilos e o encobrimento de seus crimes, mas líderes religiosos na Itália têm sido menos abertos ao confrontar a questão.

O papa Leão XIV, que se encontrou com sobreviventes de abuso sexual por parte do clero pela primeira vez nesta semana, disse aos novos bispos da Igreja que não escondessem as alegações de má conduta.

Seu antecessor, o papa Francisco, fez da abordagem da questão uma prioridade de seu papado de 12 anos, mas com resultados mistos.

Em um relatório extraordinariamente crítico sobre a questão, publicado em 16 de outubro, a comissão de proteção à criança do Vaticano disse que apenas 81 das 226 dioceses da Itália responderam a um questionário sobre práticas de proteção que havia elaborado.

A Rete l’Abuso afirmou ter documentado 1.250 casos suspeitos de abuso — alguns com várias vítimas — incluindo 1.106 supostamente cometidos por padres, sendo o restante atribuído a freiras, professores de religião, voluntários leigos, educadores e membros de escoteiros.

O relatório continha casos relacionados a 4.625 vítimas — ou sobreviventes, como a associação os chama — incluindo 4.395 abusados por padres.

Também informa que 4.451 dos sobreviventes tinham menos de 18 anos e um número quase igualmente grande — 4.108 — eram homens, disse a Rete l’Abuso.

O grupo acrescentou que cinco freiras, 156 adultos vulneráveis e 11 pessoas com deficiência também estavam entre as vítimas.

Segundo a associação, dos 1.106 padres suspeitos de serem predadores, apenas 76 foram submetidos a julgamentos na igreja. Ao menos 17 foram temporariamente suspensos, sete foram transferidos para outras paróquias e 18 foram destituídos ou renunciaram ao sacerdócio.

Cinco morreram por suicídio, acrescentou.

