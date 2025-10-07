“Quase desmaiei”: Zé Felipe conta perrengue ao usar banheiro de Ana Castela

Zé Felipe não tem vergonha de contar suas histórias mais inusitadas, e a última rendeu boas risadas no PodPah. Durante a entrevista desta terça-feira (7/10), o cantor revelou que passou por um perrengue daqueles na casa de Ana Castela, quando uma “emergência fisiológica” o pegou de surpresa.

“Fui gravar com a Ana lá em Londrina, tudo certo, fechamos a música… mas, de repente, bateu aquela vontade que não dá pra segurar”, começou Zé, arrancando gargalhadas dos apresentadores Igão e Mítico. Segundo ele, a situação ficou ainda mais tensa porque toda a família da boiadeira estava por lá: “O pai, a mãe, o Rodrigo, a Michelle… eu só pensava: ‘pior momento pra cagar seria agora’.”

Tentando disfarçar o desespero, o cantor contou que foi ao banheiro torcendo para não fazer barulho nem deixar rastros. “Eu já tava suando frio, mão gelada, o povo puxando papo e eu nem entendendo mais nada”, brincou.

Mas o ponto alto veio quando o pai de Ana percebeu que Zé estava demorando demais e resolveu bater na porta. “Ele mandou um ‘tá cagando, Zé?’ e eu pensei: pronto, agora acabou pra mim”, contou o artista, entre risos.

O cantor ainda revelou o truque de sobrevivência que o salvou do constrangimento: um frasco de Gelol. “Tinha um Gelol no banheiro, joguei pra tudo quanto é lado. Quando abriram a porta, parecia que eu tava assando carne com pomada mentolada”, brincou.