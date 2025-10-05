quase-mil-pessoas-ficam-presas-no-everest-por-causa-de-nevasca

Uma operação de resgate está em andamento neste domingo (5/10) para liberar o acesso aos acampamentos na encosta leste do Monte Everest, no Tibete. Segundo informações preliminares de jornais chineses, cerca de 1.000 pessoas ficaram presas após uma forte nevasca bloquear estradas na noite desse sábado (4/10).

O portal de notícias chinês Jinu News informou que centenas de moradores e equipes de resgate foram mobilizados para auxiliar na remoção de neve da área afetada, situada a mais de 4.900 metros de altitude.

Até o momento, alguns turistas já foram localizados e resgatados. Ainda de acordo com o portal chinês, pessoas envolvidas na operação de resgate relataram que há suprimentos suficientes e que o pessoal está seguro.

A nevasca começou na noite de sexta-feira (3/10) e se estendeu durante o sábado. Devido às condições climáticas, a Empresa de Turismo do Condado de Tingri suspendeu a venda de ingressos e a entrada na área do Everest desde o fim do sábado.

Do outro lado da fronteira, o Nepal sofre com chuvas intensas. As precipitações na região provocaram deslizamentos de terra e inundações e deixaram pelo menos 47 pessoas mortas desde sexta-feira, segundo autoridades locais.