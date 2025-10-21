21/10/2025
“Quase morreu”, rebate Jean Silva após deboche de Max Holloway

Escrito por Metrópoles
“quase-morreu”,-rebate-jean-silva-apos-deboche-de-max-holloway

Jean Silva reagiu à resposta de Max Holloway na mesma moeda. Após o norte-americano esnobar o desafio do brasileiro durante uma live, o lutador paranaense afirmou que o rival não tinha lugar de fala, pois “quase morreu” em combate contra Topuria no ano de 2024.

3 imagensIlia Topuria e Max Holloway se enfrentaram no UFC 308Jean Silva perdeu a última luta para Diego LopesFechar modal.1 de 3

Max Holloway é campeão do cinturão BMF

Cooper Neill/Zuffa LLC2 de 3

Ilia Topuria e Max Holloway se enfrentaram no UFC 308

Chris Unger/Zuffa LLC3 de 3

Jean Silva perdeu a última luta para Diego Lopes

Megan Briggs/Getty Images

“Disse o cara que quase morreu nocauteado pelo Topuria e depois lutou pelo cinturão do BMF”, disparou Jean nos comentários de uma publicação.

A confusão começou quando brasileiro lançou a proposta do duelo pelo Cinturão BMF, por meio das redes sociais e foi rejeitado por Holloway. “Ele está usando drogas? P** que pariu! Ele não viu o que o Diego Lopes acabou de fazer com ele. Ele só pode estar trollando! Isso deve ser uma concussão. Aquele filho da p*** ainda está com uma concussão. Não vamos levar a sério o que ele diz”, disse o havaiano.

Na resposta de Jean, ele fez referência à luta que ocorreu em 26 de outubro de 2024, pelo UFC 308. Na ocasião, Ilia Topuria dominou Max Holloway no octógono e o nocauteou no 3º round.

logo-contil-1.png

