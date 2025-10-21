“Quase morreu”, rebate Jean Silva após deboche de Max Holloway

Jean Silva reagiu à resposta de Max Holloway na mesma moeda. Após o norte-americano esnobar o desafio do brasileiro durante uma live, o lutador paranaense afirmou que o rival não tinha lugar de fala, pois “quase morreu” em combate contra Topuria no ano de 2024.
Max Holloway é campeão do cinturão BMF
Ilia Topuria e Max Holloway se enfrentaram no UFC 308
Jean Silva perdeu a última luta para Diego Lopes
“Disse o cara que quase morreu nocauteado pelo Topuria e depois lutou pelo cinturão do BMF”, disparou Jean nos comentários de uma publicação.
A confusão começou quando brasileiro lançou a proposta do duelo pelo Cinturão BMF, por meio das redes sociais e foi rejeitado por Holloway. “Ele está usando drogas? P** que pariu! Ele não viu o que o Diego Lopes acabou de fazer com ele. Ele só pode estar trollando! Isso deve ser uma concussão. Aquele filho da p*** ainda está com uma concussão. Não vamos levar a sério o que ele diz”, disse o havaiano.
Na resposta de Jean, ele fez referência à luta que ocorreu em 26 de outubro de 2024, pelo UFC 308. Na ocasião, Ilia Topuria dominou Max Holloway no octógono e o nocauteou no 3º round.