Quatro homens são presos por tortura e posse de drogas em operação policial no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre, em ação integrada com a Polícia Militar e o Exército Brasileiro, prendeu quatro homens suspeitos de envolvimento em tortura e posse de drogas, no domingo (19), em Marechal Thaumaturgo. A operação foi desencadeada após denúncias de que integrantes de uma facção criminosa haviam agredido um morador da comunidade Triunfo, como forma de punição interna — prática conhecida entre grupos criminosos como “disciplina”.

Segundo informações da polícia, após o ato de violência, os suspeitos tentaram fugir de barco rumo à sede do município. As equipes montaram uma operação fluvial e conseguiram interceptar as embarcações, prendendo os envolvidos.

O delegado Marcílio Laurentino, responsável pelo caso, afirmou que, mesmo tentando alterar a versão dos fatos, a vítima apresentava marcas evidentes de agressões nas costas. “A vítima apresentava lesões evidentes nas costas, provocadas por instrumento contundente, e três dos conduzidos confessaram o crime. As provas foram suficientes para confirmar o ato de tortura”, destacou o delegado.

Durante a ação, um dos detidos foi flagrado com quatro invólucros de skunk. Ele alegou não ter ligação com o grupo e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), sendo liberado em seguida.

Os outros três suspeitos permanecem detidos e devem participar de audiência de custódia nesta terça-feira (21).