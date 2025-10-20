20/10/2025
Universo POP
João Augusto Liberato, filho de Gugu, é o novo apresentador da Record
Influenciadora morre aos 29 anos após complicação rara de parto em casa
Assassino de John Lennon revela verdadeira motivação do crime após 45 anos
Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo
Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17

Quatro homens são presos por tortura e posse de drogas em operação policial no interior do Acre

Ação conjunta das forças de segurança interceptou embarcações após denúncia de que criminosos aplicaram “disciplina” em morador da comunidade Triunfo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Polícia Civil do Acre, em ação integrada com a Polícia Militar e o Exército Brasileiro, prendeu quatro homens suspeitos de envolvimento em tortura e posse de drogas, no domingo (19), em Marechal Thaumaturgo. A operação foi desencadeada após denúncias de que integrantes de uma facção criminosa haviam agredido um morador da comunidade Triunfo, como forma de punição interna — prática conhecida entre grupos criminosos como “disciplina”.

Segundo informações da polícia, após o ato de violência, os suspeitos tentaram fugir de barco rumo à sede do município. As equipes montaram uma operação fluvial e conseguiram interceptar as embarcações, prendendo os envolvidos.

Equipes da Polícia Civil, Militar e Exército prenderam quatro suspeitos após interceptação fluvial em Marechal Thaumaturgo/Foto: Reprodução

O delegado Marcílio Laurentino, responsável pelo caso, afirmou que, mesmo tentando alterar a versão dos fatos, a vítima apresentava marcas evidentes de agressões nas costas. “A vítima apresentava lesões evidentes nas costas, provocadas por instrumento contundente, e três dos conduzidos confessaram o crime. As provas foram suficientes para confirmar o ato de tortura”, destacou o delegado.

Durante a ação, um dos detidos foi flagrado com quatro invólucros de skunk. Ele alegou não ter ligação com o grupo e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), sendo liberado em seguida.

Os outros três suspeitos permanecem detidos e devem participar de audiência de custódia nesta terça-feira (21).

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost