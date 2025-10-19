Quatro pessoas ficam feridas após carro capotar na BR-060

Quatro pessoas ficaram feridas, na tarde deste domingo (19/10), após o carro em que estavam capotar no canteiro central da BR-060.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) foi acionado para atender a ocorrência por volta das 13h37.

No local, as equipes de socorro se depararam com um veículo Chevrolet Vectra preto que havia capotado e parado no canteiro central da rodovia.

Quatro pessoas estavam no veículo. Todas já se encontravam fora do carro por meios próprios. Três delas apresentavam ferimentos leves, sem necessidade de transporte ao hospital.

Um dos ocupantes, que relatou dores na região da cabeça, foi submetido à regulação médica e transportado para o hospital.

A Polícia Militar do DF ficou responsável pela preservação do local. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a dinâmica do acidente.