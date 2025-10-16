16/10/2025
Quatro regiões do DF ficarão sem energia nesta quinta. Veja quais

Escrito por Metrópoles
Moradores de Águas Claras, Gama, Planaltina e Plano Piloto terão o fornecimento de energia elétrica interrompido temporariamente nesta quinta-feira (16/10), em diferentes horários para cada uma das regiões.

Em Águas Claras, será afetada a QS 05, EQS 05/09, Rua 400, Bloco A, que fica sem energia das 10h às 16h. No mesmo horário, a SEPN 711, 911, no Plano Piloto, também terá o fornecimento interrompido.

No Gama, os serviços ocorrem das 9h às 15h, no Núcleo Rural Ponte Alta Norte. Já em Planaltina, das 10h às 15h, serão afetados os seguintes locais: Vila do Sossego; Estância Mestre D’Armas V e VI; e Arapoanga, Conjunto N, Lote 42C.

Em todos os endereços, segundo a Neoenergia, a interrupção ocorre para que sejam realizados serviços de manutenção da rede elétrica.

Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala têm atendimento disponível pelo 0800 701 0155, desde que utilizem aparelho adaptado.

