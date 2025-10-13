Que dia acaba Vale Tudo? Saiba data do último capítulo da novela

Vale Tudo chegou à reta final e reacendeu um dos maiores mistérios da teledramaturgia brasileira: quem matou Odete Roitman? O último capítulo vai ao ar às 21h20 desta sexta-feira (17/10), encerrando o suspense sobre o assassinato da bilionária.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Suspeitos de matar Odete Roitman, César (Cauã Reymond), Fátima (Bella Campos), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira) vão depor na delegacia

Globo/ Manoella Mello 2 de 4

Suspeitos de matar Odete Roitman em Vale Tudo

Reprodução/TV Globo 3 de 4

Odete Roitman (Debora Bloch) foi vítima de um atentado em Vale Tudo

Globo/ Divulgação 4 de 4

Odete Roitman (Débora Bloch) em Vale Tudo

Desde a exibição da cena da morte de Odete, interpretada por Débora Bloch, em 6 de outubro, o público tem especulado sobre os culpados. Entre os principais suspeitos, revelados pela autora Manuela Dias, estão Celina (Malu Galli), Helena (Paolla Oliveira), Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond).

Leia também

Na versão original, exibida em 1988, a vilã foi assassinada com três tiros por Leila, papel agora vivido por Carolina Dieckmann. A nova versão da novela estreou em 31 de março e teve as gravações encerradas em 4 de outubro.