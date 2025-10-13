Que dia acaba Vale Tudo? Saiba data do último capítulo da novela

Vale Tudo chegou à reta final e reacendeu um dos maiores mistérios da teledramaturgia brasileira: quem matou Odete Roitman? O último capítulo vai ao ar às 21h20 desta sexta-feira (17/10), encerrando o suspense sobre o assassinato da bilionária.
Suspeitos de matar Odete Roitman, César (Cauã Reymond), Fátima (Bella Campos), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira) vão depor na delegacia
Suspeitos de matar Odete Roitman em Vale Tudo
Odete Roitman (Debora Bloch) foi vítima de um atentado em Vale Tudo
Odete Roitman (Débora Bloch) em Vale Tudo
Desde a exibição da cena da morte de Odete, interpretada por Débora Bloch, em 6 de outubro, o público tem especulado sobre os culpados. Entre os principais suspeitos, revelados pela autora Manuela Dias, estão Celina (Malu Galli), Helena (Paolla Oliveira), Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond).
Na versão original, exibida em 1988, a vilã foi assassinada com três tiros por Leila, papel agora vivido por Carolina Dieckmann. A nova versão da novela estreou em 31 de março e teve as gravações encerradas em 4 de outubro.
