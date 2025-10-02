02/10/2025
Que dupla! Cauã Reymond e Débora Bloch agitam gravações de “Vale Tudo” em Copacabana

Escrito por Portal Leo Dias
O portal LeoDias passou a quinta-feira (2/10) de olho nas gravações de “Vale Tudo” no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. No local, o foco foi em cenas entre César Ribeiro, interpretado por Cauã Reymond, e Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch.

Durante a tarde, registramos as chegadas de Débora e de Cauã para as gravações do folhetim. Em entrevista para repórter Monique Arruda, o galã comentou sobre a parceria com Ricardo Teodoro e com Débora:

Foto/Portal LeoDias
Cauã Reymond destaca talento dos colegas em “Vale Tudo”Foto/Portal LeoDias
Portal LeoDias
“Vale Tudo” tem dia agitado de gravações com Cauã Reymond e Débora BlochPortal LeoDias
Portal LeoDias
“Vale Tudo” tem dia agitado de gravações com Cauã Reymond e Débora BlochPortal LeoDias
Portal LeoDias
“Vale Tudo” tem dia agitado de gravações com Cauã Reymond e Débora BlochPortal LeoDias
Portal LeoDias
“Vale Tudo” tem dia agitado de gravações com Cauã Reymond e Débora BlochPortal LeoDias

“Eu não sei se aprendi, mas que eu me diverti… porque é a quinta série B e a quinta série A, né? Ele e o Olavinho, né? A Débora é fenomenal, mas tem grandes atores na novela, vários colegas incríveis, com trabalhos lindos. Estão brigando comigo ali, eu tenho que entrar”, disse, em tom de brincadeira, antes de mandar um beijo e se despedir.

Em momentos da novela flagrados pelas nossas câmeras, destacam-se Cauã nadando na piscina do Copacabana Palace e um jantar entre o casal no restaurante do hotel.

