“Que Joélly não me odeie…”: Juliano Cazarré entra em “Três Graças” com segredo bombástico

29/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
O mistério sobre a identidade do pai de Joélly (Alana Cabral) finalmente começa a se revelar em “Três Graças”. A partir do capítulo 20, que vai ao ar no dia 11 de novembro, Juliano Cazarré entra na novela para viver Jorginho Ninja — um ex-criminoso com um passado sombrio e arrependimentos profundos. Sua chegada promete abalar a vida de Gerluce (Sophie Charlotte) e da filha Joélly. E o público descobrirá que a jovem foi vítima de um estupro.

A primeira aparição de Jorginho acontece em uma cela de presídio, onde ele cumpre pena. Sentado, com o olhar perdido, ele responde à chamada do carcereiro com sua antiga alcunha: “Sou eu, Jorginho Ninja, o cara que fazia chover lá na Chacrinha… Presente!”.

Doente e prestes a ser liberado para cumprir os últimos dias de vida fora da cadeia, Jorginho revela seu maior desejo: reencontrar Gerluce e assumir a paternidade da filha. Em conversa com o pastor Albérico (Enrique Diaz), o personagem de Cazarré se mostra vulnerável e decidido: “Vou querer que Ele me conceda o direito de aparecer na frente da Gerluce pra pedir perdão a ela pelo mal horrível que lhe fiz… E pra depois dizer a Joélly que ela é minha filha!”.

Mas ele sabe que não será fácil: “Que Deus me perdoe pelos meus crimes… E que Joélly não me odeie quando souber que sou o pai dela!”. A reviravolta coloca em cena questões delicadas de reconciliação, perdão e legado familiar. A tensão aumenta quando o pastor comenta com a filha, Kellen (Luiza Rosa), o risco de Jorginho aparecer de surpresa: “Já pensou se ele aparece pra elas de surpresa?…”. “Antes disso eu tenho que descobrir um jeito de avisar às duas”, avisa ela.

