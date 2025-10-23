23/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Que moral! Susana Vieira revela que vai deixar joias de herança para nora

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
que-moral!-susana-vieira-revela-que-vai-deixar-joias-de-heranca-para-nora

A atriz Susana Vieira revelou quem será a felizarda a receber as joias das quais é dona após sua morte: a nora, Ketryn Goetten, esposa de Rodrigo Vieira, filho único dela. A dupla foi à gravação da tradicional vinheta de fim de ano da TV Globo, nesta quarta-feira (22/10). Neste ano, o material terá o tema “família”, e os famosos puderam levar familiares e amigos.

Ao gshow, a veterana se declarou para a companheira de seu filho. Ela revelou, inclusive, que precisou convencê-la a sair de Miami, nos Estados Unidos, onde reside com o marido, para a gravação do material: “Ela mora em Miami, mas eu mandei buscar. É assim, quando a gente pode, a gente manda buscar”.

Veja as fotos

Reprodução/Redes Sociais
Susana e Ketryn durante a cerimônia em Paris, na França.Reprodução/Redes Sociais
Reprodução/Redes Sociais
A amizade entre nora e sogra já virou assunto até no “Fantástico”.Reprodução/Redes Sociais
Reprodução/Mauricio Fidalgo/TV Globo Leia mais em: https://veja.abril.com.br/coluna/veja-gente/o-climao-de-susana-vieira-ao-reclamar-de-terra-e-paixao/
Suzana VieiraReprodução/Mauricio Fidalgo/TV Globo

Leia mais em: https://veja.abril.com.br/coluna/veja-gente/o-climao-de-susana-vieira-ao-reclamar-de-terra-e-paixao/

Reprodução Instagram
Atriz Susana Vieira sobre a fama: “É bom demais ser reconhecido e amado pelo seu trabalho”Reprodução Instagram
Reprodução Instagram
Atriz Susana Vieira sobre a fama: “É bom demais ser reconhecido e amado pelo seu trabalho”Reprodução Instagram

Leia Também

A amizade entre nora e sogra é tamanha que as declarações não pararam por aí. Susana se referiu a Ketryn como uma de suas melhores amigas: “Uma companheira ótima! Ela tem um astral muito parecido com o meu. Eu sou ela com 85 anos, e ela acho que era eu com 46 anos, porque a gente tem a mesma personalidade, até na teimosia”, acrescentou a veterana.

“A gente briga, mas depois de 5 minutos é como se não tivesse acontecido nada”, riu a nora. Em seguida, Susana abriu o jogo sobre o destino de sua herança: “Eu já deixei todas as minhas joias pra ela. Quando ela soube que eu ia dar as joias, já está até separando: ‘Essa, essa, essa’”. A esposa do filho de Susana Vieira brincou com o “testamento” adiantado da sogra: “Eu já estou quase indo lá vender”.

Rodrigo e Ketryn se casaram em 2009. Dez anos depois, eles renovaram os votos aos pés da Torre Eiffel, em Paris, na França. Em 2018, Susana destacou a participação fundamental da nora em seu tratamento contra o câncer, em entrevista ao “Fantástico”: “Esse anjinho querido, de minissaia, e ficou do meu lado. Ela tranquilizou a mim e ao meu filho porque ela nunca me falava da doença. Ela começou a me manter viva. Pude colocar pra fora a criança que tem em mim e nunca deixou de existir. A gente botou abaixo aquele CTI”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost