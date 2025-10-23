Que moral! Susana Vieira revela que vai deixar joias de herança para nora

A atriz Susana Vieira revelou quem será a felizarda a receber as joias das quais é dona após sua morte: a nora, Ketryn Goetten, esposa de Rodrigo Vieira, filho único dela. A dupla foi à gravação da tradicional vinheta de fim de ano da TV Globo, nesta quarta-feira (22/10). Neste ano, o material terá o tema “família”, e os famosos puderam levar familiares e amigos.

Ao gshow, a veterana se declarou para a companheira de seu filho. Ela revelou, inclusive, que precisou convencê-la a sair de Miami, nos Estados Unidos, onde reside com o marido, para a gravação do material: “Ela mora em Miami, mas eu mandei buscar. É assim, quando a gente pode, a gente manda buscar”.

A amizade entre nora e sogra é tamanha que as declarações não pararam por aí. Susana se referiu a Ketryn como uma de suas melhores amigas: “Uma companheira ótima! Ela tem um astral muito parecido com o meu. Eu sou ela com 85 anos, e ela acho que era eu com 46 anos, porque a gente tem a mesma personalidade, até na teimosia”, acrescentou a veterana.

“A gente briga, mas depois de 5 minutos é como se não tivesse acontecido nada”, riu a nora. Em seguida, Susana abriu o jogo sobre o destino de sua herança: “Eu já deixei todas as minhas joias pra ela. Quando ela soube que eu ia dar as joias, já está até separando: ‘Essa, essa, essa’”. A esposa do filho de Susana Vieira brincou com o “testamento” adiantado da sogra: “Eu já estou quase indo lá vender”.

Rodrigo e Ketryn se casaram em 2009. Dez anos depois, eles renovaram os votos aos pés da Torre Eiffel, em Paris, na França. Em 2018, Susana destacou a participação fundamental da nora em seu tratamento contra o câncer, em entrevista ao “Fantástico”: “Esse anjinho querido, de minissaia, e ficou do meu lado. Ela tranquilizou a mim e ao meu filho porque ela nunca me falava da doença. Ela começou a me manter viva. Pude colocar pra fora a criança que tem em mim e nunca deixou de existir. A gente botou abaixo aquele CTI”.