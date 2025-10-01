Que roupas são essas? Em Madrid, Virginia grava vídeo no closet de Vinicius Jr.

01/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Virginia Fonseca já está em solo espanhol e adivinha uma das primeiras coisas que ela fez ao chegar em Madrid? Gravar um “bom dia”, no closet de Vini Jr., com quem vive um romance ainda não anunciado pelos dois. Na manhã desta quarta-feira (1º/10), ela fez um vídeo de banho tomado e borrifando perfume, mas o que chamou atenção dos internautas foram as roupas no fundo do local onde ela estava.

No story que gravou no cômodo, ela disse, de blusa sem mangas e short: “Bom dia. Já cheguei. Estou em Madrid. Cheguei faz tempo. Na verdade, tava só arrumando as coisas, tomando banho. To aqui de banho tomado, irei passar essa delícia. Vocês não tão entendendo o que é esse perfume”.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Virginia e Vinícius Jr./ montagem
Virginia e Vinícius Jr. no closetReprodução Instagram Virginia e Vinícius Jr./ montagem
Reprodução/Redes Sociais
Tapete no fundo de publicação de Virginia é o mesmo da casa de Vini Jr.Reprodução/Redes Sociais
Portal LeoDias
Virginia e Herbert no aeroporto de MadriPortal LeoDias
Reprodução/Instagram
Virginia e Vinícius Jr.Reprodução/Instagram

No fundo da cena gravada por ela, aparecem os pertences do jogador, como blusas e calçados. Conforme noticiado mais cedo pelo portal LeoDias, a influenciadora desembarcou no país da Europa com o amigo e assessor, Hebert. A criadora de conteúdo viajou para encontrar-se com o craque, mesmo dizendo que está solteira. A imagem mostrou ela esperando a mala na área de esteiras do aeroporto. Nesta terceira ida ao país, a empresária optou por um voo comercial e não por seu jato particular.

Nos últimos meses, foi constato que Virginia e Vini se encontraram algumas vezes. Ela até se hospedou na casa dele tanto na Espanha como no Rio de Janeiro.

