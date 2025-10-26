26/10/2025
Queda de helicóptero em São Roque deixa duas pessoas feridas

Escrito por Agência Brasil
Duas pessoas ficaram feridas após um helicóptero cair na cidade de São Roque, no interior paulista. Uma das vítimas, informou o Corpo de Bombeiros, foi socorrida com ferimentos na mão. A segunda pessoa não teve ferimentos graves.

Segundo informações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, a aeronave, de matrícula PS-VNT caiu em um lago na região do Jardim Conceição.

As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Procurada pela Agência Brasil, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Cenipa, já foram acionados para investigar o caso.

Rede Voa

Em nota, o Centro de Controle Operacional da Rede VOA informa que registrou a decolagem do helicóptero prefixo PS-VNT, neste domingo (26), do Aeroporto de Jundiaí, às 12h05, com destino a São Roque.

Por volta das 15h30 foi confirmada a queda da aeronave em um lago na região de São Roque. Havia duas pessoas a bordo, que foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar de Sorocaba, apenas com ferimentos leves.

