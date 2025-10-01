Queimada atinge área próxima ao Calafate e deixa moradores incomodados com fumaça

Uma queimada atingiu uma área de vegetação na noite desta quarta-feira (1º) próxima ao bairro Calafate, em Rio Branco, atrás de um residencial na região

Um morador relata que a fumaça tomou conta das residências, obrigando todos a dormirem com o forte cheiro que se espalhou pela área. A preocupação aumenta diante da demora no atendimento, já que, até o momento, o Corpo de Bombeiros ainda não chegou ao local.

Além do desconforto, o fogo provoca poluição do ar e deixa a comunidade em alerta, temendo que as chamas se aproximem ainda mais das casas.

Veja o vídeo: