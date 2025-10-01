01/10/2025
Universo POP
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas
Ana Castela e Virginia Fonseca vão dividir a programação do SBT na mesma semana

Queimada atinge área próxima ao Calafate e deixa moradores incomodados com fumaça

Incêndio ocorreu na noite desta quarta-feira (1º); Bombeiros ainda não chegaram ao local

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma queimada atingiu uma área de vegetação na noite desta quarta-feira (1º) próxima ao bairro Calafate, em Rio Branco, atrás de um residencial na região

Um morador relata que a fumaça tomou conta das residências, obrigando todos a dormirem com o forte cheiro que se espalhou pela área. A preocupação aumenta diante da demora no atendimento, já que, até o momento, o Corpo de Bombeiros ainda não chegou ao local.

Fogo consome área de vegetação próxima ao Calafate na noite desta quarta-feira (1º)/Foto: Reprodução/@gehalencarr

Além do desconforto, o fogo provoca poluição do ar e deixa a comunidade em alerta, temendo que as chamas se aproximem ainda mais das casas.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost