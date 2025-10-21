Quem é a atriz Gaby Spanic, que armou expulsão em A Fazenda 17

A participação de Gaby Spanic em A Fazenda 17 voltou a colocar o nome da atriz venezuelana entre os mais comentados do público brasileiro. Conhecida por protagonizar o clássico A Usurpadora (1998), Gaby foi expulsa do reality rural após dar um tapa na participante Tamires Assis, em um gesto que, segundo fãs e interpretações nas redes sociais, teria sido planejado como forma de protesto.

O gesto seria uma tentativa de chamar atenção para a violência verbal que Tamires estaria sofrendo dentro do programa e, ao mesmo tempo, garantir sua saída do confinamento.”Eu me despeço”, declarou Gaby, pouco antes de deixar a sede.

Após o episódio, o diretor do reality, Rodrigo Carelli, confirmou a expulsão. Apesar da polêmica, Gaby Spanic tem uma trajetória consolidada e admirada pelo público brasileiro.

Gaby Spanic é expulsa de A Fazenda 17

Gaby Spanic.

Gaby Spanic.

Gaby Spanic.

Gaby Spanic.

Gaby Spanic.

Nascida na Venezuela, ela se tornou mundialmente conhecida ao interpretar as gêmeas Paola e Paulina Bracho em A Usurpadora, novela que se tornou um fenômeno de audiência no SBT e ajudou a popularizar os folhetins mexicanos no país. Desde sua estreia, a trama já foi reprisada oito vezes pela emissora, sendo a última em 2025.

Além do sucesso como protagonista de A Usurpadora, Gaby também brilhou em outras novelas exibidas no Brasil, como A Dona (2010) e Se Nos Deixam (2021). Ao longo da carreira, diversificou seu trabalho, atuando como cantora, apresentadora e empresária. Em 2021, participou do reality mexicano La Casa de los Famosos, versão local do Big Brother, mostrando seu lado mais espontâneo e polêmico.