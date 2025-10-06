Quem é a atriz Isabelle Nassar, que perdeu o marido após ele sofrer acidente doméstico

A artista Isabelle Nassar perdeu o marido, o empresário Alexandre Carvalho, de 58 anos, em um acidente doméstico. A carioca criada no interior de Minas Gerais começou a carreira no teatro, atuando em espetáculos como “Grande Sertão: Veredas” e “ Era Medeia”. O portal LeoDias dá mais detalhes sobre ela.

Nas telas, a atriz ganhou destaque em 2022 ao interpretar Olga na segunda temporada de “Bom Dia, Verônica”, personagem ligada à organização criminosa de Matias (Reynaldo Gianecchini). Mais tarde, esteve em “Travessia”, na pele de Sara, amiga de Débora (Grazi Massafera), que retornou ao Brasil 20 anos após a morte da amiga para investigar os mistérios envolvendo a mãe de Chiara (Jade Picon). Também trabalhou em “Dona Beija” a ser estreada no ano que vem, 2026.

Isabelle Nassar ganhou destaque em "Travessia", da TV Globo, interpretando Sara Isabelle Nassar faz tributo emocionante ao marido após acidente Isabelle Nassar Crachá de Isabelle Nassar na Globo Quem é a atriz que perdeu o marido em um acidente doméstico

No Instagram, ela conta com 36 mil seguidores, onde compartilha sobre trabalhos, principalmente como modelo, vida pessoal e fotos com artistas globais. Além disso, escreve poemas.

Alexandre morreu na última sexta-feira (3/10) e, no dia seguinte, a artista prestou uma homenagem ao marido. O sepultamento aconteceu no último domingo (5/10), no Rio de Janeiro.