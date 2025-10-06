Quem é a atriz Isabelle Nassar, que perdeu o marido após ele sofrer acidente doméstico

06/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
A artista Isabelle Nassar perdeu o marido, o empresário Alexandre Carvalho, de 58 anos, em um acidente doméstico. A carioca criada no interior de Minas Gerais começou a carreira no teatro, atuando em espetáculos como “Grande Sertão: Veredas” e “ Era Medeia”. O portal LeoDias dá mais detalhes sobre ela.

Nas telas, a atriz ganhou destaque em 2022 ao interpretar Olga na segunda temporada de “Bom Dia, Verônica”, personagem ligada à organização criminosa de Matias (Reynaldo Gianecchini). Mais tarde, esteve em “Travessia”, na pele de Sara, amiga de Débora (Grazi Massafera), que retornou ao Brasil 20 anos após a morte da amiga para investigar os mistérios envolvendo a mãe de Chiara (Jade Picon). Também trabalhou em “Dona Beija” a ser estreada no ano que vem, 2026.

No Instagram, ela conta com 36 mil seguidores, onde compartilha sobre trabalhos, principalmente como modelo, vida pessoal e fotos com artistas globais. Além disso, escreve poemas.

Alexandre morreu na última sexta-feira (3/10) e, no dia seguinte, a artista prestou uma homenagem ao marido. O sepultamento aconteceu no último domingo (5/10), no Rio de Janeiro.

