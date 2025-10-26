Quem é a bancária presa por ameaça de bomba no Aeroporto de Brasília

A bancária Karyny Virgino Silva (foto em destaque), natural de Bacabal (MA), foi presa em flagrante neste domingo (26/10) pela Polícia Federal (PF) após afirmar que “havia uma bomba na mala” durante o check-in no Aeroporto Internacional de Brasília. O caso mobilizou agentes federais e resultou na abertura de um processo por atentado contra a segurança de transporte aéreo.

Descrita como uma mulher de rotina estável e sem antecedentes, Karyny trabalha há anos no setor financeiro e, segundo seus advogados, “sempre teve vida tranquila e sem qualquer envolvimento com ilícitos”. Ela estava de passagem por Brasília quando, durante o embarque, fez o comentário que gerou a prisão.

Leia também

O episódio ocorreu no balcão de atendimento de uma companhia aérea. Segundo o processo, Karyny disse “tem uma bomba na mala” em tom de piada, mas o funcionário levou a declaração a sério e acionou imediatamente a segurança do aeroporto.

A Polícia Federal foi chamada, e a bancária acabou presa em flagrante por suposta ameaça à segurança aérea. A amiga que a acompanhava permaneceu em silêncio e foi liberada logo em seguida.

Durante o depoimento, Karyny admitiu ter feito a brincadeira e afirmou que “tudo não passou de um mal-entendido”.

Defesa pede liberdade provisória

A defesa de Karyny protocolou ainda neste domingo um pedido de liberdade provisória, argumentando que a prisão é “ilegal e desnecessária”.

Os advogados destacam que a bancária é ré primária, tem residência fixa e emprego formal, e que nenhum voo foi atrasado ou cancelado em razão do incidente.

“Não houve qualquer dolo de causar perigo. Trata-se de uma piada infeliz, sem qualquer potencial de dano à segurança aérea”, afirmaram na petição.