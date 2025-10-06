Quem é a cantora na série Monstro com show marcado no Brasil em 2026

A terceira temporada da série Monstro, antologia de terror e suspense dirigida por Ryan Murphy que conquistou o top 1 da Netflix, surpreendeu os fãs do pop ao trazer uma das novas apostas do gênero, que se apresenta no Brasil no ano que vem, como uma das vítimas do brutal assassino Ed Gein.

A cantora Addison Rae aparece no terceiro episódio da antologia. Ela interpreta a jovem Evelyn Hartley, uma babá que acaba caindo na armadilha do serial killer.

Addison Rae, diva pop que se apresenta no Brasil em 2026, aparece em episódio da série Monstro, da Netflix

Capa do álbum Addison (2025), o primeiro da carreira de Addison Rae

Addison Rae entrega coreografias provocativas no palco

Lançamento da Lucky Brand

Addison Rae será uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2026

Addison Rae, diva pop que se apresenta no Brasil em 2026, aparece em episódio da série Monstro, da Netflix

A diva pop começou primeiro como uma influenciadora da rede social TikTok. Atualmente com mais de 88 milhões de seguidores, ela já chegou a ser dona do perfil com maior número de seguidores da plataforma, sendo hoje a quinta.

A estreia de Rae como atriz foi também pela Netflix, como protagonista do filme Ele É Demais – uma regravação do Ela É Demais, de 1999. Na produção, porém, a artista recebeu várias críticas negativas do público e da crítica; ao contrário da interpretação na série de terror.

Addison Rae começou na música em 2021, com o single Obsessed. Mas só ganhou reconhecimento com o primeiro EP, AR, em 2023, quando fez uma parceria com a cantora Charlie XCX – com quem subiu ao palco durante o Coachella de 2025.

Com a bênção da autora de Brat, a artista conseguiu superar o estigma de influenciadora do TikTok, e ganhou destaque no gênero do pop alternativo.

O primeiro álbum de estúdio da cantora, Addison, ganhou elogios da crítica especializada e conquistou posições nas plataformas digitais com as faixas Diet Pepsi, Aquamarine e Headphones On.

Em 2026, Addison Rae se apresenta no Brasil. A cantora é uma das atrações confirmadas no Lollapalooza, que acontece em março de 2026 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.