Quem é a cuidadora presa por dopar idoso e dar golpe de R$ 500 mil

A Polícia Civil prendeu Vanisse Silva de Almeida (foto em destaque), de 34 anos, suspeita de integrar uma quadrilha que dopava um idoso sob cuidados médicos para aplicar um golpe de R$ 500 mil em empréstimos consignados, transferências e operações bancárias fraudulentas.

A prisão foi feita por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) nessa segunda-feira (13/10), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Segundo a Polícia Civil, Vanisse foi localizada na casa de familiares, após um trabalho de inteligência que durou semanas.

Leia também

As investigações apontam que Vanisse fazia parte de um grupo que se infiltrou na rotina de um idoso em recuperação de um AVC (acidente vascular cerebral). O homem, confiando plenamente nas cuidadoras contratadas, foi dopado com medicamentos em dosagens acima das prescritas, o que o deixava sonolento e incapaz de perceber o que estava acontecendo.

A Polícia Civil apurou que, nesse período, o grupo teve acesso a cartões, senhas e documentos pessoais da vítima. Com esses dados, realizou empréstimos, transferências via Pix e Ted e abertura de contas bancárias, movimentando cerca de R$ 500 mil sem autorização do idoso nem de seus familiares.

A DRF também investiga o possível envolvimento de uma gerente bancária, que teria autorizado operações de alto valor sem a presença do titular da conta, o que configura violação dos protocolos de segurança financeira.