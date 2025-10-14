14/10/2025
Universo POP
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista

Quem é a cuidadora presa por dopar idoso e dar golpe de R$ 500 mil

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
quem-e-a-cuidadora-presa-por-dopar-idoso-e-dar-golpe-de-r$-500-mil

A Polícia Civil prendeu Vanisse Silva de Almeida (foto em destaque), de 34 anos, suspeita de integrar uma quadrilha que dopava um idoso sob cuidados médicos para aplicar um golpe de R$ 500 mil em empréstimos consignados, transferências e operações bancárias fraudulentas.

A prisão foi feita por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) nessa segunda-feira (13/10), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Segundo a Polícia Civil, Vanisse foi localizada na casa de familiares, após um trabalho de inteligência que durou semanas.

Leia também

As investigações apontam que Vanisse fazia parte de um grupo que se infiltrou na rotina de um idoso em recuperação de um AVC (acidente vascular cerebral). O homem, confiando plenamente nas cuidadoras contratadas, foi dopado com medicamentos em dosagens acima das prescritas, o que o deixava sonolento e incapaz de perceber o que estava acontecendo.

A Polícia Civil apurou que, nesse período, o grupo teve acesso a cartões, senhas e documentos pessoais da vítima. Com esses dados, realizou empréstimos, transferências via Pix e Ted e abertura de contas bancárias, movimentando cerca de R$ 500 mil sem autorização do idoso nem de seus familiares.

A DRF também investiga o possível envolvimento de uma gerente bancária, que teria autorizado operações de alto valor sem a presença do titular da conta, o que configura violação dos protocolos de segurança financeira.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost