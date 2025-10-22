Quem é a ex-jornalista da Globo que traiu o marido na Record

Michelle Barros, ex-jornalista da Globo e participante de A Fazenda 17, se tornou o centro das atenções nas redes sociais após admitir que está apaixonada pelo ator Shia Phoenix, também confinado no reality da Record. A declaração provocou discussões entre o público sobre fidelidade e relacionamentos, já que ambos estão comprometidos fora do programa.

Natural de Maceió (AL), Michelle Barros construiu uma carreira sólida no jornalismo. Ela ganhou notoriedade na TV Globo, onde atuou como apresentadora e repórter, participando de coberturas de destaque. Mais tarde, trabalhou no SBT, apresentando o programa matinal Chega Mais.

Ela tem um filho adulto e, no reality show rural, revelou que seu casamento passava por dificuldades e que afirmou que eles vivem como “irmãos” e não mais como marido e mulher após idas e voltas na relação.

Michelle Barros em A Fazenda 17

Michelle Barros

Michelle Barros

Michelle Barros relatou, aos prantos, que foi abusada na infância

Michelle Barros

Recentemente, ela passou por procedimentos estéticos, como a remoção de preenchimentos faciais, buscando uma aparência mais natural.

Envolvimento com Shia

O romance entre Michelle Barros e Shia Phoenix está dando o que falar dentro de A Fazenda 17. Após internautas e participantes do reality apontarem muita proximidade entre os dois, a jornalista resolveu assumir ao vivo que está apaixonada pelo ator.

Os dois também não esconderam a paixão em uma cena que virou uma das mais quentes desta edição do programa. No registro, o ator abraça a apresentadora e acaba ficando visivelmente constrangido após se excitar.

Carioca de 39 anos, Shia Phoenix é um dos galãs das novelas bíblicas da Record, com passagem por produções como Reis, A Rainha da Pérsia e A Vida de Jó. Além disso, o artista é faixa-preta em jiu-jitsu e já se aventurou no cenário musical.