Quem é a modelo que flertou com Vini Jr. em meio a affair com Virginia

Vinicius Jr. voltou ao centro das atenções nas redes sociais. Enquanto o nome do jogador ainda é ligado a Virginia Fonseca, novas informações divulgadas pelo portal LeoDias revelam que ele teria trocado mensagens com a modelo brasileira Day Magalhães, que mora na Itália.

Segundo as capturas de tela que circulam na web, as conversas entre os dois teriam começado há alguns meses e seguiram ativas até recentemente, inclusive durante a viagem de Vini Jr. à Coreia do Sul. Nas supostas trocas, o atacante reage a vídeos e fotos da modelo com emojis, faz comentários bem-humorados e até menciona a ideia de se encontrarem.

Em um dos diálogos mais comentados, Vini teria mandado um emoji de olhos em resposta a uma publicação de Day. Ao ser questionado por ela sobre onde estava, respondeu: “Longe. Coreia. E você?”. A modelo, que dizia estar nas Maldivas, recebeu de volta uma brincadeira do jogador: “Tá namorando aí, né? Hahaha”.

Outro trecho mostra o atleta perguntando sobre hospedagem e até pedindo o passaporte de Day, em maio deste ano, quando ela o elogiou dizendo: “Você fica lindo de smoking”.

A repercussão do caso acontece justamente poucos dias depois da visita de Virginia Fonseca a Madrid, onde ficou hospedada na casa do jogador. Apesar de não terem aparecido juntos, seguidores notaram coincidências nas imagens e detalhes de decoração compartilhados pela influenciadora.

Mas afinal, quem é Day Magalhães?

A brasileira soma quase 500 mil seguidores no Instagram e se entitula como digital influencer. Morando na Europa, Day compartilha cliques em destinos de luxo que incluem Grécia, França, Itália, Dinamarca, Inglaterra, Suíça, Bélgica, Espanha, Dubai e as Maldivas, entre outros.

As redes sociais da modelo misturam lifestyle, moda e viagens.