Quem é Alicia X e por que ela se diz irmã de MC Daniel

Alicia X, ex-participante de A Fazenda 15 e “irmã” de MC Daniel, voltou a chamar atenção após se envolver em uma polêmica com Lorena Maria, ex-namorada e mãe do filho do funkeiro, quando insinuou que a influenciadora teria se recusado a amamentar o pequeno, de apenas 8 meses.
Durante sua participação no reality, Alicia explicou o grau de parentesco com o cantor, esclarecendo que eles não possuem laços sanguíneos.
Leia também
-
“Pulou de funkeiro em funkeiro”, detona irmã de MC Daniel sobre Lorena
-
Irmã de MC Daniel é detonada após ataques a Lorena Maria
-
Lorena Maria rebate acusação da irmã de MC Daniel em meio a polêmica
-
Lorena Maria rebate após atitude de MC Daniel: “Você é um homem velho”
Segundo Alicia, seu pai foi padrasto de MC Daniel, e os dois conviveram como irmãos desde então. “Ele não tinha uma relação muito legal com o pai dele, biológico. Hoje em dia já têm, se dão bem. Mas na época era uma situação difícil, o Daniel sempre foi muito doido, muito sonhador, fora da casinha. Quando meu pai conheceu o Daniel, foi uma coisa de outro mundo”, disse a influenciadora.
4 imagensFechar modal.1 de 4
MC Daniel e Alícia X posam juntos e sorridentes
Instagram/Reprodução2 de 4
Alicia X
Divulgação3 de 4
Alicia X
Instagram/Reprodução4 de 4
MC Daniel
Reprodução/Instagram
Ela também destacou a admiração do pai por Daniel: “Meu pai amava ele demais, ele via um brilho no Daniel quando ninguém via ainda”, completou Alicia emocionada.