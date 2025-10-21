Quem é André Marinho, o apresentador que quase partiu pra briga na Jovem Pan?

O apresentador da Jovem Pan, André Marinho, de 30 anos, quase saiu na porrada com um funcionário durante uma gravação de merchandising na última segunda-feira (20/10), segundo fontes relataram para o portal LeoDias. Ele não teria gostado de ouvir as sugestões dos colaboradores para desempenhar melhor no vídeo. Mas quem é André Marinho? Este veículo conta.

Ele apresenta o “Morning Show”, da Jovem Pan News, e costuma usar a sátira para falar de política. No fim de abril do ano passado, 2024, ele retornou à emissora, já que em 2021 foi demitido após fazer piada com o presidente em exercício na época, Jair Messias Bolsonaro. Ao ser questionado pelo O Globo, ele afirmou que iria “buscar novos ares” e que foi “uma decisão de carreira” para seguir novos projetos.

Mas no Twitter, o apresentador indicou que teria sido mais fácil manter a neutralidade política, mas não quis fazer e ainda acrescentou que sentiu ser um contraponto com os convidados aliados do governo no “Pânico”.

Em um talk-cast que tinha no YouTube, entrevistou figuras de grande relevância, como ex-presidentes.

Em 2023, participou da estruturação do Flow News, além de apresentar o “Fora da Bolha”, do Flow. Em 2022, lançou o livro “O Brasil (Não) É Uma Piada”, em que reforçou a essência que lhe deu visibilidade.

E, em 2018, fundou e presidiu o Lide Futuro Rio de Janeiro, o maior movimento empresarial jovem do estado. No seu canal do YouTube, conta com cerca de 309 mil inscritos e possui 131 vídeos, datados de há mais de um ano.

No Instagram, soma 358 mil seguidores, onde compartilha sobre trabalho e assuntos pessoais. No TikTok, tem mais de 433 mil seguidores e, no X, antigo Twitter, quase 162 mil seguidores.

André também entrou na lista da Forbes Under 30, que destaca empreendedores, criadores e game-changers de até 30 anos.