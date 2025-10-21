21/10/2025
Universo POP
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping
Após bariátrica, Thaís Carla quer voltar às passarelas
“Foi proposital”: Gaby Spanic confirma que agrediu Tàmires para deixar A Fazenda 17
Mateus Solano se manifesta após polêmica com celular de fã durante peça
Criança viraliza por pedir esmola para “tia doente” usando foto de Lady Gaga
Ana Castela abre o jogo e nega que pais sejam contra namoro com Zé Felipe
Linkin Park celebra retorno ao Brasil e exalta energia única dos fãs brasileiros
Filhos de Cid Moreira acusam madrasta de desviar R$ 100 milhões
Horóscopo do dia: previsões para seu signo nesta terça-feira

Quem é André Marinho, o apresentador que quase partiu pra briga na Jovem Pan?

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
quem-e-andre-marinho,-o-apresentador-que-quase-partiu-pra-briga-na-jovem-pan?

O apresentador da Jovem Pan, André Marinho, de 30 anos, quase saiu na porrada com um funcionário durante uma gravação de merchandising na última segunda-feira (20/10), segundo fontes relataram para o portal LeoDias. Ele não teria gostado de ouvir as sugestões dos colaboradores para desempenhar melhor no vídeo. Mas quem é André Marinho? Este veículo conta.

Ele apresenta o “Morning Show”, da Jovem Pan News, e costuma usar a sátira para falar de política. No fim de abril do ano passado, 2024, ele retornou à emissora, já que em 2021 foi demitido após fazer piada com o presidente em exercício na época, Jair Messias Bolsonaro. Ao ser questionado pelo O Globo, ele afirmou que iria “buscar novos ares” e que foi “uma decisão de carreira” para seguir novos projetos.

Veja as fotos

Reprodução Instagram André Marinho
André Marinho na ForbesReprodução Instagram André Marinho
Reprodução Instagram André Marinho
André Marinho é escritorReprodução Instagram André Marinho
Reprodução Instagram André Marinho
André Marinho na Jovem PanReprodução Instagram André Marinho
Reprodução Instagram André Marinho
André MarinhoReprodução Instagram André Marinho

Leia Também

Mas no Twitter, o apresentador indicou que teria sido mais fácil manter a neutralidade política, mas não quis fazer e ainda acrescentou que sentiu ser um contraponto com os convidados aliados do governo no “Pânico”.

Em um talk-cast que tinha no YouTube, entrevistou figuras de grande relevância, como ex-presidentes.

Em 2023, participou da estruturação do Flow News, além de apresentar o “Fora da Bolha”, do Flow. Em 2022, lançou o livro “O Brasil (Não) É Uma Piada”, em que reforçou a essência que lhe deu visibilidade.

E, em 2018, fundou e presidiu o Lide Futuro Rio de Janeiro, o maior movimento empresarial jovem do estado. No seu canal do YouTube, conta com cerca de 309 mil inscritos e possui 131 vídeos, datados de há mais de um ano.

No Instagram, soma 358 mil seguidores, onde compartilha sobre trabalho e assuntos pessoais. No TikTok, tem mais de 433 mil seguidores e, no X, antigo Twitter, quase 162 mil seguidores.

André também entrou na lista da Forbes Under 30, que destaca empreendedores, criadores e game-changers de até 30 anos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost