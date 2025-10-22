Quem é Capitão Hunter, youtuber preso acusado de pedofilia e estupro

Conhecido no universo gamer como Capitão Hunter, João Paulo Manoel, de 45 anos, construiu uma carreira digital voltada principalmente ao público infantil antes de se tornar alvo de uma investigação policial por crimes sexuais. O influenciador foi preso nesta quarta-feira (22/10), em São Paulo (SP), por policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), em ação conjunta com a Polícia Civil.

Com cerca de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, João Paulo se apresentava como um entusiasta de uma famosa franquia de jogos e animações, atraindo principalmente crianças e adolescentes. Em seus canais, publicava vídeos e transmissões ao vivo sobre o universo Pokémon, participava de eventos e cultivava uma relação próxima com os fãs. Ele também administrava uma loja virtual com produtos inspirados no tema.

Segundo as investigações, a imagem de “influenciador amigável” era usada para se aproximar de menores de idade. As informações são do G1.

Capitão Hunter

Capitão Hunter

Capitão Hunter

Uma das vítimas, uma menina de 13 anos, o conheceu pessoalmente em um evento em um shopping da Zona Norte do Rio. A partir desse encontro, o influenciador passou a manter contato com a adolescente e sua família, dizendo que acompanharia sua trajetória no jogo.

Segundo a Polícia Civil, João Paulo começou a pedir fotos íntimas da menina e oferecia produtos da franquia em troca. Ele também teria enviado imagens de conteúdo sexual para a vítima. As conversas foram registradas pela própria adolescente, que procurou ajuda e entregou o material às autoridades.

Foram cumpridos mandados de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil.