Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia

O influenciador Chulipa, nome artístico de Otaliba Ponciano de Oliveira, voltou aos holofotes nesta semana após afirmar, em um vídeo publicado no Instagram, que perdeu a virgindade com o humorista Carlinhos Maia há cerca de três anos — período em que o artista ainda era casado com Lucas Guimarães.

Quem é Chulipa

Natural do distrito de Milagre, em Monte Santo de Minas (MG), Chulipa ficou conhecido nas redes sociais por compartilhar vídeos simples e bem-humorados sobre a vida na roça, ao lado da família.

Ele viralizou no TikTok, onde soma mais de 2 milhões de seguidores, após publicar um vídeo mostrando uma decoração de Natal feita de forma “raiz”, com objetos improvisados e muito bom humor. No Instagram, reúne quase 500 mil seguidores.

Além dos vídeos de cotidiano, Chulipa também passou a atuar como produtor de conteúdo adulto, disponibilizando fotos e vídeos no OnlyFans como forma de complementar a renda.

A revelação sobre Carlinhos Maia

No vídeo divulgado nesta quinta (24), o influenciador contou que o suposto encontro com Carlinhos Maia aconteceu após uma festa organizada pelo próprio humorista, e disse ter se sentido “usado” depois do episódio.

“Não estou contando por fama, porque já sou conhecido. Estou falando porque estava preso em mim. Se eu soubesse que seria assim, nunca teria ido naquele hotel”, afirmou Chulipa.

Segundo ele, o momento teria sido inesperado:

“A gente estava conversando e, de repente, ele me agarrou e me beijou. Eu nunca tinha ficado com ninguém. Acabou rolando e chorei depois. Foi marcante e difícil pra mim.”

O influenciador mostrou ainda prints de supostas conversas no Instagram que, segundo ele, teriam ocorrido após o encontro.

Repercussão

Até o momento, Carlinhos Maia não se pronunciou publicamente sobre o relato. O caso gerou grande repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões entre seguidores de ambos os influenciadores.

Fonte: Instagram / Metrópoles / TikTok/ Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet