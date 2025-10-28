Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo

O nome de Dan Reynolds, vocalista da banda norte-americana Imagine Dragons, voltou aos holofotes no Brasil nesta terça-feira (28/10). O motivo? Um suposto affair com Wanessa Camargo, ocorrido em 2018, quando a cantora ainda era casada com o empresário Marcus Buaiz.

As informações são da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, que revelou detalhes do encontro entre os artistas. Segundo a publicação, o flerte teria começado em um voo de conexão Rio–São Paulo, durante a passagem da banda pelo país para o Rock in Rio, e o envolvimento teria acontecido no banheiro da aeronave.

Ainda de acordo com a colunista, o episódio teria inspirado Wanessa a compor a música “Mulher Gato”, lançada meses depois, cuja letra traz versos de conotação sexual explícita:

“Não dá pra aguentar, tô pronta pra dar / Um beijo na sua boca.”

🔥 O “gostoso do Imagine Dragons”

Dan Reynolds, hoje com 37 anos, é o líder e principal compositor do Imagine Dragons, banda de pop rock formada em Las Vegas e conhecida por hits como “Radioactive”, “Believer” e “Demons”.

O artista é frequentemente elogiado pelo carisma no palco e pela boa forma física — algo que virou marca registrada nos shows da turnê LOOM World Tour, onde ele costuma tirar a camisa logo nas primeiras músicas.

A passagem mais recente da banda pelo Brasil começou no domingo (26/10), em Belo Horizonte, e seguirá por Brasília (29/10) e São Paulo (31/10 e 1º/11). Nas redes sociais, fãs brincaram com o físico do cantor:

“Me sinto realizada depois de ver Dan Reynolds sem camisa ao vivo.”

“Esse homem é muito perigoso, porque ele é um tremendo gostoso e sabe disso.”

🏳️‍🌈 Polêmica sobre “pink money”

Fábia Oliveira também revelou que o envolvimento entre Wanessa e Dan não evoluiu para um relacionamento devido a supostos conflitos éticos. Segundo a colunista, a cantora teria descoberto que os festivais beneficentes promovidos por Reynolds em apoio à comunidade LGBTQIA+ seriam, na verdade, uma fachada para desvio de recursos — prática conhecida como “pink money”.

A informação não foi confirmada oficialmente, e nem o cantor nem sua equipe se pronunciaram sobre as alegações.

Ainda extasiado pelo espetáculo que foi Imagine Dragons ontem aqui em BH e pelo quanto o Dan Reynolds é gostoso. pic.twitter.com/APFOMHj2Qk — Filipe Arthur (@OFilipeArthur) October 27, 2025

💬 Repercussão

A fofoca rapidamente dominou as redes sociais:

“Chocado com a fofoca que o Dan e a Wanessa se pegaram em um avião da Gol”, comentou um internauta.

“E que ele só é aliado dos LGBT na frente das câmeras”, escreveu outro.

Até o momento, Wanessa Camargo e Dan Reynolds não comentaram publicamente o assunto.

Fonte: Coluna Fábia Oliveira / Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet