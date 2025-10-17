Quem é Mauricio Meirelles, que “pôs fim” a casamento de Cocielo e Tata

17/10/2025
O anúncio do fim do casamento entre Júlio Cocielo e Tata Estaniecki movimentou as redes sociais na noite dessa quinta-feira (16/10). Além do impacto causado pelo término inesperado, um nome acabou entrando na história de maneira inusitada: Maurício Meirelles. Internautas levantaram a hipótese de que tudo pode não passar de uma brincadeira do humorista.

A teoria ganhou força devido a um dos quadros mais famosos de Meirelles: o Web Bullying, em que ele “invade” o celular de convidados e publica mensagens ou interage com pessoas reais em nome deles. Foi justamente essa fama que fez muita gente acreditar que a suposta separação de Cocielo e Tata poderia ter relação com uma dessas pegadinhas.

Maurício construiu sua carreira no stand-up e na TV, com passagens por programas de humor e talk shows, sempre explorando situações cotidianas de forma ácida e espontânea. O Web Bullying nasceu como um quadro nos palcos e acabou ganhando projeção nacional quando ele começou a convidar celebridades para participar. Nas apresentações, ele costuma gerar reações inesperadas e, muitas vezes, virais.

Cocielo e Tata

Mauricio Meirelles

Reprodução/Youtube2 de 4

Cocielo e Tata

3 de 4

Tata Estaniecki, Julio Cocielo e os filhos

Reprodução4 de 4

Tata Estaniecki e Julio Cocielo

Reprodução/Instagram

No dia em que Cocielo anunciou o divórcio, a agenda oficial de Mauricio mostrava um show em Canoas (RS), cidade próxima a Cachoeirinha, onde Tata viveu antes da fama. A coincidência foi suficiente para incendiar teorias nas redes sociais.

Pouco depois, Meirelles usou suas próprias redes para negar qualquer envolvimento na história: “Não fui eu. Não estou fazendo o Web Bullying com o Cocielo. Talvez seja verdade”, ironizou.

