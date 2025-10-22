Quem é Melissa Said, influenciadora alvo da polícia por tráfico

22/10/2025
Universo POP
A influenciadora Melissa Said é um dos alvos da Operação Erva Afetiva, deflagrada nesta quarta-feira (22/10) pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). A ação tem como foco o combate ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de dinheiro.

Quem é Melissa Said

Conhecida nas redes sociais por seu ativismo em defesa da legalização da cannabis, Melissa Said também ganhou notoriedade por ter sido companheira do influenciador Tássio Bacelar, que faleceu em outubro de 2023 após um acidente de bicicleta. Desde então, ela manteve uma presença marcante nas redes, onde soma mais de 300 mil somente no Instagram.

Em junho de 2024, Melissa chegou a comemorar a decisão do STF que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal, escrevendo a frase “Matuzalém vive”, em homenagem ao legado de Tássio, defensor da causa canábica.

As investigações, porém, indicam que a influenciadora ultrapassou os limites do ativismo. De acordo com o Denarc, Melissa Said utilizava as redes sociais para fazer apologia ao uso de drogas e estaria envolvida diretamente na comercialização, armazenamento e distribuição de maconha em Salvador.

