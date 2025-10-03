Quem é o ator que chegou a Vale Tudo na reta final da novela

Mesmo na reta final, Vale Tudo ganhou uma nova figura que movimenta a trama. O paraense Guto Galvão, de 32 anos, interpreta Luiz, pai biológico de Sarita (Luara Telles). A chegada do personagem muda os rumos da vida de Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima), mães adotivas da menina.
Na novela, Luiz se apresenta à família com documentos que comprovam a paternidade e afirma querer apenas se aproximar da filha. Sua presença, porém, abala a rotina da família.
“O público vai se emocionar com essa tentativa de reencontro entre pai e filha, ao mesmo tempo em que a novela traz à tona reflexões importantes sobre vínculos familiares”, reflete.
Essa é a primeira experiência do ator no horário nobre, mas não na TV. Ele já atuou em Amor Perfeito (2023), como o engenheiro Aníbal, além de filmes como Manas (2024) e Pureza (2019).
Antes de seguir a carreira de ator, Guto sonhava com a música. A mudança de rumo aconteceu aos 22 anos, quando decidiu ingressar na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), instituição que já formou nomes como Paulo Gustavo e Ingrid Guimarães. Natural de Belém, ele destaca sua inspiração em Dira Paes, também paraense.
“Sempre digo que passei a vida apaixonado pela música, mas, quando conheci o teatro, descobri o amor da minha vida”, brinca.