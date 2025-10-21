Quem é o João Sales, ator que criticou Paolla Oliveira em “Vale Tudo”?

Paolla Oliveira não gostou nada de receber uma crítica do ator João Sales em uma das cenas em que interpretou Heleninha Roitman no remake de “Vale Tudo”, tanto que ela reagiu com deboche. Além de ser desta área, João também é influenciador. A reportagem do portal LeoDias conta mais detalhes sobre ele.

O artista em questão ganhou notoriedade criticando o desempenho de outros atores em seus trabalhos. Ele tem mais de 67 mil seguidores no Instagram e ganhou muitas curtidas nos comentários de seus vídeos avaliando os atores da novela de Manuela Dias.

Em uma de suas críticas em uma gravação de Bella Campos (Maria de Fátima), ele afirmou: “Pelo amor de Deus, algum professor de atuação de voz ensina essa mulher a respirar entre uma fala e outra.”

João formou-se em artes cênicas e participou de algumas séries, como “Um Contra Todos”, da Netflix, e “Impuros”, da Fox. Em novelas, atuou em “A Infância de Romeu e Julieta” do SBT e também trabalhou no teatro.

Ele ministra aulas de atuação, oferece workshops e oficinas presenciais para quem atua. No Instagram, João analisa corte de várias novelas e entrevistas.

Na treta entre João e Paolla, o ator afirmou: “Se os gestos usados pela Paolla Oliveira estivessem alinhados a um objetivo, traria mais verdade. Qual é o objetivo dela? O pior que existe, que é mostrar como ela é bêbada e uma atriz maravilhosa fazendo uma bêbada. Ou seja, o personagem não existe. Essa porção de gestos que ela faz não leva a cena a lugar algum. Como seria bom ver uma atriz que pudesse fazer uma alcoólatra, que tivesse um objetivo.”

Já a atriz o ironizou enquanto se maquiava e disse: “Não é sobre atuação, claro. Quem sou eu para ficar julgando a atuação dos outros. Mas é sobre o ser humano que adora crescer às custas dos outros, principalmente quando o outro é uma mulher.” Após a reação da atriz, João pediu desculpas se as suas análises técnicas feriram a representatividade.