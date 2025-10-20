20/10/2025
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17

Escrito por Metrópoles
Michelle Barros, participante de A Fazenda 17, se tornou o centro das atenções nas redes sociais após admitir que está apaixonada pelo ator Shia Phoenix, também confinado no reality da Record. A declaração provocou discussões entre o público sobre fidelidade e relacionamentos, já que ambos estão comprometidos fora do programa.

Em entrevista ao Superpop, apresentado por Luciana Gimenez em abril deste ano, Michelle revelou detalhes de sua vida pessoal. Ela vive uma união estável com um homem que prefere se manter fora dos holofotes e passa grande parte do tempo fora do país. A relação, segundo a participante, já enfrenta desafios há algum tempo, mas ainda não foi oficialmente encerrada.

Durante o confinamento, Michelle refletiu sobre seus sentimentos e mostrou preocupação com seu parceiro fora da casa. “Eu não queria magoar o meu companheiro fora do confinamento, pois ele não merecia passar por este tipo de situação constrangedora”, afirmou.

Shia Phoenix também confirmou que mantém um relacionamento fora do programa, e os dois decidiram suspender qualquer envolvimento romântico dentro da casa até que a situação externa seja resolvida.

