Quem é o padre processado pela família Gil por debochar de Preta Gil

O padre Danilo César, de 32 anos, virou alvo de críticas nacionais e de um processo movido pela família de Gilberto Gil após fazer declarações consideradas ofensivas a religiões de matriz africana. O episódio ocorreu durante um sermão transmitido ao vivo, no mesmo dia da morte da cantora Preta Gil, e gerou forte repercussão nas redes sociais.
Danilo é natural de Monteiro, no interior da Paraíba. Ele iniciou sua formação no seminário em 2011, na Paróquia de São Judas Tadeu, em Campina Grande. Concluiu o curso de Filosofia em 2014 e o de Teologia em 2018, ambos no Seminário Maior São João Maria Vianney.
Foi ordenado padre em 2019 e, desde então, atuou em diferentes paróquias do estado. Passou por Monteiro, Alagoa Nova e Campina Grande. Atualmente, é responsável pela Paróquia de São José, em Areial, no Agreste paraibano, onde comanda missas e atividades pastorais.
Padre Danilo César e Preta Gil
Preta Gil e padre Danilo César
Escultura de Preta Gil no Rio de Janeiro
Durante a pregação que causou polêmica, Danilo ironizou a fé da cantora e a crença de sua família, mencionando os orixás e questionando por que eles “não a ressuscitaram”. A fala foi transmitida pelo canal da paróquia no YouTube e retirada do ar após viralizar.
A família Gil ingressou com ação judicial contra o sacerdote, o acusando de intolerância e racismo religioso. A apresentadora Bela Gil, irmã da cantora, classificou o discurso como “desrespeitoso” em publicação nas redes sociais.