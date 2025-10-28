Quem é o passageiro que esfaqueou motorista de app durante corrida

O passageiro que atacou brutalmente um motorista de aplicativo em Ceilândia é Jerlielson de Jesus Pereira Sousa (foto em destaque), 41 anos. O açougueiro se apresentou na 15ª Delegacia de Polícia, na tarde dessa segunda-feira (27/10), e teve a prisão preventiva decretada. Ele é investigado por tentativa de homicídio.

O crime ocorreu na madrugada de domingo (26/10), entre 2h e 3h da manhã, durante uma corrida de transporte por aplicativo que teve início em Águas Lindas de Goiás e tinha como destino Recanto das Emas, local onde Jerlielson reside.

De acordo com as investigações, a corrida foi solicitada pelo irmão do investigado, a pedido dele, após uma confraternização familiar.

Durante o trajeto, o açougueiro, que havia ingerido bebidas alcoólicas, desferiu golpes de canivete no pescoço do motorista, identificado como Elias Alves dos Santos Filho, de 37 anos, acreditando que seria vítima de um assalto.

Veja quem é passageiro:

Jerlielson de Jesus Pereira Sousa, 41 anos

Passageiro que esfaqueou motorista de app se apresentou na delegacia nessa segunda-feira (27/10_

Jerlielson é investigado por tentativa de homicídio

Em depoimento, ele alegou que temeu se assaltado pelo motorista de app

Jerlielson alegou que o condutor teria alterado a rota e que estaria sendo seguido por um carro de apoio.

Logo após o ataque, o autor fugiu e se escondeu em uma área de mata, de onde enviou mensagens de áudio ao irmão confessando o esfaqueamento.

Posteriormente, foi resgatado por ele, passou a noite em sua residência e, em seguida, jogou as roupas sujas de sangue no lixo antes de fugir novamente. As roupas foram localizadas e apreendidas pela equipe de investigação.

Já no período da tarde, o autor se apresentou espontaneamente na 15ª DP, acompanhado de dois advogados, ocasião em que confessou o crime, reafirmando que teria agido por medo de um suposto assalto.

“Durante o trajeto, em Ceilândia, o motorista do aplicativo teria mudado a rota e passado a percorrer um terreno baldio. Quando questionado pelo passageiro sobre o caminho, o motorista não teria dado satisfação. Ele viu um veiculo se aproximando por trás, se sentiu ameaçado e entendeu que seria assaltado. Cometeu ato por desespero e empreendeu com fuga com medo de ser assassinado”, manifestou Marcelo Dimatteu, advogado do passageiro.

Após a oitiva, a prisão preventiva foi decretada pelo Poder Judiciário, e restou cumprida pelos agentes da 15ª DP.

O investigado, que não possuía antecedentes criminais, foi indiciado por tentativa de homicídio duplamente qualificado, pelo uso de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O crime de homicídio qualificado possui pena de doze a trinta anos de reclusão, reduzida de um a dois terços por se tratar de tentativa.

Motorista em estado grave

Mesmo gravemente ferido, o motorista conseguiu conduzir o veículo até o Hospital Regional de Ceilândia, colidindo contra um poste em frente à unidade. A vítima foi socorrida em estado grave.

Elias está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Motorista de app esfaqueado no pescoço consegue leito de UTI

Motorista bateu carro em poste enquanto tentava chegar em hospital

Motorista de app esfaqueado queria deixar vida de viagens

Os médicos descartaram perfurações no esôfago e na traqueia do motorista. Após a realização de tomografias, também foram descartadas perfurações no esôfago e na traqueia, bem como qualquer comprometimento neurológico e da medula.

Para a esposa de Elias, a versão dada pelo passageiro sobre a dinâmica do ataque está “mal contada”. “Nosso Elias luta pela vida por ter sido atacado por um por um bandido mal caráter e mentiroso, enquanto trabalhava honestamente. Vamos aguardar ele poder se manifestar e dar sua versão dos fatos. Nada justifica alguém tentar tirar a vida dele, isso não é autodefesa, é tentativa de assassinato”, alega Synara de Albuquerque Santos.

De acordo com o cunhado do motorista, o empresário Esdras Albuquerque, 36 anos, Elias perdeu muito sangue. O golpe cortou pelo menos uma artéria da vítima. Além disso, os médicos identificaram uma fratura no pescoço.

Para a família, um milagre salvou Elias. “Ele só está vivo por causa de Deus. Dirigiu com a mão estancando o sangue. A perfuração foi profunda. Se ele não tivesse ido em direção ao hospital, se estivesse em um local mais ermo, não estaria vivo”, disse Esdras.

O motorista já planejava deixar a vida de viagens como motorista de aplicativo. Ele é encarregado geral de construção civil e adotou as corridas como um bico para aumentar a renda da família. Mas estava cansado do serviço, e, antes do ataque, a família já temia pelo risco nas ruas.

“Elias não queria mais trabalhar como motorista de aplicativo. Porque a gente sabe dos riscos que corre. Se sair de casa, você não sabe se vai voltar vivo. Ele falou assim: ‘Eu estou cansado disso aqui. Faço porque preciso. Mas é um risco todos os dias’”, contou a esposa.