Quem é o professor que torrou R$ 127 mil do pai idoso com Alzheimer

O professor Marcos Harley Barbosa, de 55 anos, virou alvo de denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) após ser acusado de torrar o dinheiro do próprio pai, um idoso de 85 anos diagnosticado com Alzheimer, em viagens pessoais e gastos supérfluos. A investigação, conduzida pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação (Decrin) da Polícia Civil do DF, revelou um rombo de R$ 127 mil nas contas do aposentado.

Segundo o MP, Marcos Harley — que era responsável por administrar os recursos do pai — abusou da confiança e da condição de vulnerabilidade do idoso para se apropriar de parte significativa de sua renda mensal, cerca de R$ 15 mil, destinada originalmente ao sustento e cuidados do casal de idosos.

Em vez disso, o professor teria usado os cartões de crédito e feito empréstimos consignados em nome do pai para financiar viagens, como uma à Bahia, além de outras despesas pessoais incompatíveis com a realidade da vítima. Enquanto isso, despesas básicas, como salários de cuidadoras, manutenção da casa e tributos, ficaram sem pagamento, obrigando outros filhos do idoso a arcar com os custos.

Veja explicações da delegada Thalita Nóbrega:

Patrimônio dilapidado

“Na qualidade de administrador dos recursos financeiros de seu genitor, aproveitou-se da incapacidade da vítima de gerir seus próprios bens e praticou uma série de atos que resultaram na dilapidação do patrimônio do idoso”, destacou o MPDFT na denúncia.

As investigações apontam que Marcos Harley contraiu vários empréstimos consignados, levando o pai a uma situação de endividamento extremo e saldos negativos expressivos nas contas bancárias. Documentos e extratos encontrados pela polícia comprovam o desvio dos recursos e os gastos indevidos.

O idoso, ao perceber a situação, demonstrou angústia e sofrimento com o golpe vindo do próprio filho. O Ministério Público pede que Marcos Harley repare os danos materiais em R$ 127.245,83, valor correspondente às dívidas contraídas em nome da vítima.

O professor foi denunciado com base no artigo 102 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), que trata do crime de apropriação de renda de pessoa idosa, cuja pena pode chegar a quatro anos de reclusão. Além disso, Marcos Harley já responde a outro processo, em andamento, por ameaça no âmbito da violência doméstica.