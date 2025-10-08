08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Quem é o único brasileiro entre os 100 maiores artistas latinos do século 21

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
quem-e-o-unico-brasileiro-entre-os-100-maiores-artistas-latinos-do-seculo-21

Uma pesquisa divulgada pela Billboard, dos Estados Unidos, apontou os 100 maiores artistas latinos, que se destacaram nas paradas entre 2000 e 2024. Alexandre Pires é o único brasileiro da lista, ocupando a 81ª posição.

O ranking considera o desempenho nas categorias Top Latin Albums e Hot Latin Songs ao longo de mais de duas décadas, com base em dados concretos de vendas, execuções e impacto nas paradas musicais.

Leia também

5 imagensAlexandre PiresAlexandre PiresAlexandre PiresEquipe de Alexandre Pires se pronuncia após cantor ser alvo da PFFechar modal.1 de 5

Alexandre Pires

2 de 5

Alexandre Pires

3 de 5

Alexandre Pires

Instagram/Reprodução4 de 5

Alexandre Pires

Instagram/Reprodução5 de 5

Equipe de Alexandre Pires se pronuncia após cantor ser alvo da PF

Reprodução/Instagram

Cantando em português e espanhol, o artista conseguiu transitar entre públicos e consolidar sua presença fora do país. Em 2003, Alexandre chegou a se apresentar na Casa Branca a convite do então presidente George W. Bush, durante um evento em comemoração ao Mês da Herança Hispânica

“É uma honra para mim como artista e uma conquista pessoal também. Eu sei o quanto trabalhei para construir meu nome na música latina, que é algo que eu amo. Ser o único brasileiro representado ali é algo que me surpreende, mas me deixa muito feliz ao mesmo tempo”, afirmou o cantor.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost