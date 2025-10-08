Quem é o único brasileiro entre os 100 maiores artistas latinos do século 21

Uma pesquisa divulgada pela Billboard, dos Estados Unidos, apontou os 100 maiores artistas latinos, que se destacaram nas paradas entre 2000 e 2024. Alexandre Pires é o único brasileiro da lista, ocupando a 81ª posição.
O ranking considera o desempenho nas categorias Top Latin Albums e Hot Latin Songs ao longo de mais de duas décadas, com base em dados concretos de vendas, execuções e impacto nas paradas musicais.
Cantando em português e espanhol, o artista conseguiu transitar entre públicos e consolidar sua presença fora do país. Em 2003, Alexandre chegou a se apresentar na Casa Branca a convite do então presidente George W. Bush, durante um evento em comemoração ao Mês da Herança Hispânica
“É uma honra para mim como artista e uma conquista pessoal também. Eu sei o quanto trabalhei para construir meu nome na música latina, que é algo que eu amo. Ser o único brasileiro representado ali é algo que me surpreende, mas me deixa muito feliz ao mesmo tempo”, afirmou o cantor.