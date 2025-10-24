24/10/2025
Quem é Paulinha Leite, ex-BBB grávida que venceu loteria várias vezes

Paulinha Leite assustou os seguidores nos últimos dias após revelar que precisou ser internada. Grávida dos gêmeos, Ethan e Luz, frutos do casamento com o norte-americano Dakota Ballard, a ex-BBB comentou sobre o estado de saúde dela e dos filhos e também abriu o jogo sobre ter desistido de fazer o parto dos filhos nos Estados Unidos.

Quem é Paulinha Leite?

  • Paulinha Leite ficou muito conhecida após participar do BBB 11.
  • Apesar de uma participação marcante, em uma edição em que os participantes não ganhavam milhões de seguidores, ela acabou ficando muito conhecida nas redes sociais após vencer várias vezes na loteria.
  • A sorte dela é sempre relembrada durante o fim de ano, já que ela já venceu mais de 30 vezes na loteria e uma vez na Mega da Virada, de 2024 para 2025, quando ganhou R$ 1,5 milhão.
  • O feito milionário foi alcançado por meio da administração da empresa Unindo Sonhos, especializada em apostas coletivas.
  • Ela também compartilha dicas de jogos nas redes sociais, onde conta com mais de 1,4 milhão de seguidores.

Paulinha Leite

Ex-BBB Paulinha Leite revela os nomes escolhidos para os gêmeos

Vídeo: Paulinha Leite mostra reação do marido ao revelar gravidez

Ex-BBB Paulinha Leite anuncia gravidez do primeiro filho

Paulinha Leite e o marido, Dakota Ballard, posam abraçados em hotel

Paulinha Leite e o marido, Dakota Ballard, posam juntos e sorridentes

O motivo seria uma certa insegurança e a decisão foi toda dela. “Bati o pé. Eles iam nascer nos Estados Unidos, como o meu marido. Mas, no final, eu fiquei meio insegura, fiquei com medo, receio”, contou.

Na reta final da gestação, Paulinha revelou que precisou ser internada após uma complicação com uma das crianças, que não estavam ganhando peso o suficiente. Ela está internada há cerca de 10 dias e contou que o problema foi com o filho, que apresentou uma alteração no Doppler.

“Já disse para ele que nada de dieta agora, enquanto a maninha está crescendo uma vida, ele está com restrição de crescimento, mas está sendo monitorado e cuidado com todo amor do mundo. Agora estou mais calma, porém, pense numa mamãe que chorou uma vida com medo, mas confio que tudo vai ficar bem”, afirmou nas redes sociais.

Em meio ao susto e o monitoramento dos filhos, a ex-BBB contou também que o parto terá que ser antecipado e pediu para que os seguidores orem pela segurança dela e dos filhos.

 

