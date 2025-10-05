Quem é Rezende, ex de Virginia que atropelou mulher no Paraná

O influenciador Pedro Afonso Rezende, conhecido na internet como Rezende, se envolveu em um acidente de trânsito em Londrina (PR) na última terça-feira (30/9). O youtuber, que acumula mais de 13 milhões de seguidores nas redes sociais, atropelou uma motociclista ao fazer uma curva em alta velocidade.
Câmeras de segurança registraram o momento em que o influenciador, dirigindo uma BMW X avaliada em cerca de R$ 730 mil, atinge a mulher que pilotava uma Honda Biz. A vítima foi arremessada ao chão e o impacto deixou marcas no asfalto. Após o acidente, Rezende desceu do carro e permaneceu ao lado da motociclista até a chegada do socorro.
De acordo com informações do SBT, a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a um hospital da região com contusão no quadril. Rezende não se feriu.
A assessoria do influenciador confirmou o acidente e informou que ele prestou toda a assistência à vítima. O Metrópoles tentou contato com a equipe do youtuber, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.
Rezende ficou nacionalmente conhecido por seu canal no YouTube, criado em 2012, onde publica vídeos de humor, desafios e séries voltadas ao público jovem. O influenciador também ganhou destaque por seu relacionamento com Virginia Fonseca, ex-mulher do cantor Zé Felipe.