27/10/2025
Universo POP
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella

Quem é Sutton Foster, atriz e pivô da separação de Hugh Jackman

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
quem-e-sutton-foster,-atriz-e-pivo-da-separacao-de-hugh-jackman

Hollywood ganhou um novo casal nesse domingo (26/10). Durante o tapete vermelho da estreia do novo filme Hugh Jackman, Song Blue: Um Sonho a Dois, o ator australiano foi clicado ao lado da atriz da Broadway Sutton Foster, confirmando o namoro entre os atores.

O casal confirmou o namoro após meses de especulação da imprensa internacional de que o astro de Hollywood teria traído a esposa com a artista. Esta é a primeira aparição pública do ator com o novo romance desde o divórcio com Deborra-Lee Furness há pouco mais de um ano.

Leia também

5 imagensHugh Jackman e Sutton FosterHugh Jackman e Sutton FosterHugh Jackman e Sutton FosterHugh Jackman e Sutton FosterFechar modal.1 de 5

Hugh Jackman e Sutton Foster

Reprodução/Getty Images2 de 5

Hugh Jackman e Sutton Foster

Reprodução/Getty Images3 de 5

Hugh Jackman e Sutton Foster

Reprodução/Getty Images4 de 5

Hugh Jackman e Sutton Foster

Reprodução/Getty Images5 de 5

Hugh Jackman e Sutton Foster

Reprodução/Getty Images

O novo romance de Hugh Jackman é a atriz Sutton Foster, de 50 anos. Ela começou na atuação aos 15 anos e construiu uma carreira de sucesso na Broadway. Ela prefere viver longe dos holofotes.

A artista foi duas vezes vencedora do prêmio Tony de Melhor Atriz – o Oscar da Broadway – pelos papéis em Thoroughly Modern Millie e Anything Goes.

Ela também já participou de programas de TV e montagens musicais voltadas para o público infantil, como Shrek: O Musical. Na vida pessoal, já se separou duas vezes: a primeira em 2009 com o ator Christian Borle; e com o roteirista Ted Griffin, com quem adotou uma filha, Emily, em 2017. O divórcio foi oficializado em 2024.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost