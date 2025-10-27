Quem é Sutton Foster, atriz e pivô da separação de Hugh Jackman

Hollywood ganhou um novo casal nesse domingo (26/10). Durante o tapete vermelho da estreia do novo filme Hugh Jackman, Song Blue: Um Sonho a Dois, o ator australiano foi clicado ao lado da atriz da Broadway Sutton Foster, confirmando o namoro entre os atores.

O casal confirmou o namoro após meses de especulação da imprensa internacional de que o astro de Hollywood teria traído a esposa com a artista. Esta é a primeira aparição pública do ator com o novo romance desde o divórcio com Deborra-Lee Furness há pouco mais de um ano.

O novo romance de Hugh Jackman é a atriz Sutton Foster, de 50 anos. Ela começou na atuação aos 15 anos e construiu uma carreira de sucesso na Broadway. Ela prefere viver longe dos holofotes.

A artista foi duas vezes vencedora do prêmio Tony de Melhor Atriz – o Oscar da Broadway – pelos papéis em Thoroughly Modern Millie e Anything Goes.

Ela também já participou de programas de TV e montagens musicais voltadas para o público infantil, como Shrek: O Musical. Na vida pessoal, já se separou duas vezes: a primeira em 2009 com o ator Christian Borle; e com o roteirista Ted Griffin, com quem adotou uma filha, Emily, em 2017. O divórcio foi oficializado em 2024.