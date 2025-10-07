quem-era-a-jovem-que-gritou-“eu-te-amo”-antes-de-morrer-com-o-namorado

A jovem que morreu baleada ao lado do namorado na noite de sábado (4/9) foi identificada como Maria Eduarda Nascimento (foto em destaque). O casal foi assassinado no Setor Pérola 2, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.
Eles caminhavam pela rua quando foram surpreendidos por dois homens encapuzados, que dispararam ao menos cinco tiros.
O companheiro dela, identificado como Igor Martins de Melo, morreu na hora. Maria Eduarda ainda tentou reagir, mas também foi baleada. Antes de morrer, gritou “eu te amo” para Igor.02
Veja o momento da execução:
Após o crime, parentes de Maria Eduarda publicaram várias mensagens nas redes sociais.
Uma prima publicou no Instagram: “Vem à memória cada palavra dita naquela tarde pela mãe e pelos irmãos dela. Tão jovem… Ela dizia à mãe que não conseguia deixar de amá-lo. A mãe implorava para que ela terminasse, mas ele não deixava. Ela chegava a passar semanas sem falar com a mãe por causa dele.”
Imagens e o post da prima:
A Polícia Civil de Goiás investiga o duplo homicídio e busca identificar os autores e a motivação do crime.