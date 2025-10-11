quem-era-diane-keaton,-estrela-de-hollywood-que-morreu-aos-79-anos

A atriz Diane Keaton, conhecida por papéis em O Poderoso Chefão e O Pai da Noiva, morreu aos 79 anos. A morte da premiada artista foi divulgada neste sábado (11/10), pela revista People. A causa não foi divulgada a pedido da família.
Diane Keaton iniciou sua carreira pelo teatro e estreou no cinema como figurante no filme As Mil Faces do Amor, de 1970.
Um de seus papéis mais conhecidos foi o de Kay Adams-Corleone, par romântico de Michael Corleone (Al Pacino), no clássico O Poderoso Chefão (1972). Keaton também participou das sequências: O Poderoso Chefão Parte II (1974) e O Poderoso Chefão Parte III (1990).
A alavancada na carreira começou com a parceria com o diretor Woody Allen. Os projetos com ele incluem O Dorminhoco (1973) e A Última Noite de Boris Grushenko (1975). A parceria com Allen lhe renderia o Oscar de Melhor Atriz pela comédia romântica Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977).
Ela foi indicada novamente na premiação em 1981, pelo papel de Louise Bryant, em Reds (1981).