05/10/2025
Universo POP
Quem era ginasta do Pinheiros morto aos 20 anos em acidente de moto

Escrito por Metrópoles
O ginasta Guilherme Augusto de Amorim Silva, que morreu aos 20 anos em acidente de moto na última sexta-feira (3/10), em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, era uma promessa da ginástica brasileira.

Representante do Esporte Clube Pinheiros, ele teve conquistas importantes na breve carreira, como Pan-Americano Juvenil, Jogos Sul-Americanos Juvenis e Campeonato Brasileiro Juvenil de Ginástica. O jovem ginasta atuava nas barras paralelas e no cavalo.

“Guilherme fez parte da nossa equipe de Ginástica Artística com empenho e paixão, representando o Clube com excelência. Conquistou o Pan Americano juvenil; Jogos sul- americano juvenil, Campeonato Sul- americano juvenil e foi cinco vezes campeão Brasileiro juvenil. Era uma das grandes promessas do esporte”, afirmou o Pinheiros em nota publicada nas redes sociais.

Hilton Dichelli, o Coordenador Técnico de Ginástica Artística Masculina da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), lembrou como Guilherme era querido pelos colegas.

“Um menino de sorriso largo, educado, respeitoso, amigo fiel e amoroso. Sentiremos muito sua falta. Que Deus conforte o coração de sua família e amigos”, lamentou, conforme publicação do Gym Blog Brazil, que também se solidarizou com a perda.

Em nota, a CBG prestou solidariedade “com a família, amigos e membros da comunidade gímnica que com ele conviveram”.

Ginasta será velado neste domingo

A confederação informou que o velório ocorre a partir das 9h deste domingo (5/10), no Cemitério Primavera I, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O sepultamento será às 15h30.

