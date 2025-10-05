quem-era-ginasta-do-pinheiros-morto-aos-20-anos-em-acidente-de-moto

O ginasta Guilherme Augusto de Amorim Silva, que morreu aos 20 anos em acidente de moto na última sexta-feira (3/10), em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, era uma promessa da ginástica brasileira.

Representante do Esporte Clube Pinheiros, ele teve conquistas importantes na breve carreira, como Pan-Americano Juvenil, Jogos Sul-Americanos Juvenis e Campeonato Brasileiro Juvenil de Ginástica. O jovem ginasta atuava nas barras paralelas e no cavalo.

Ginasta era considerado promessa do esporte brasileiro

Guilherme Augusto faleceu aos 20 anos em acidente de moto em São Paulo

“Guilherme fez parte da nossa equipe de Ginástica Artística com empenho e paixão, representando o Clube com excelência. Conquistou o Pan Americano juvenil; Jogos sul- americano juvenil, Campeonato Sul- americano juvenil e foi cinco vezes campeão Brasileiro juvenil. Era uma das grandes promessas do esporte”, afirmou o Pinheiros em nota publicada nas redes sociais.

Hilton Dichelli, o Coordenador Técnico de Ginástica Artística Masculina da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), lembrou como Guilherme era querido pelos colegas.

“Um menino de sorriso largo, educado, respeitoso, amigo fiel e amoroso. Sentiremos muito sua falta. Que Deus conforte o coração de sua família e amigos”, lamentou, conforme publicação do Gym Blog Brazil, que também se solidarizou com a perda.

Em nota, a CBG prestou solidariedade “com a família, amigos e membros da comunidade gímnica que com ele conviveram”.

Ginasta será velado neste domingo

A confederação informou que o velório ocorre a partir das 9h deste domingo (5/10), no Cemitério Primavera I, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O sepultamento será às 15h30.