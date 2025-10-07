Quem era José de Paiva Netto, líder da LBV que morreu aos 84 anos

O escritor, jornalista, radialista, compositor e educador brasileiro, além de presidente da Legião da Boa Vontade (LBV), José de Paiva Netto faleceu na madrugada desta terça-feira (7/10). A morte foi confirmada pela LBV.

Nascido em 2 de março de 1941, no Rio de Janeiro, Paiva Netto construiu uma carreira no jornalismo, chegando a se tornar membro efetivo da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e da Associação Brasileira de Imprensa Internacional (ABI-Inter), além de ser filiado à Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).

Descrito por quem convivia com ele como uma pessoa de coração gigante, ele foi o responsável por consolidar a LBV, que se tornou um dos maiores movimentos humanitários do planeta, sendo uma entidade de referência em assistência social e reconhecida por ajudar milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Em 1989, o jornalista criou o Templo da Boa Vontade, aclamado pela população como uma das “Sete Maravilhas de Brasília”, tornando-se um dos principais monumentos ecumênicos do mundo e atraindo peregrinos de diversos países.

Destaque na ONU

Ele chegou a ser reconhecido e a ocupar lugar de destaque na Organização das Nações Unidas (ONU), devido à sua trajetória e ao trabalho de assistência social e acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

O filantropo foi agraciado com a Medalha do 1º Centenário da Academia Brasileira de Letras (ABL). Além disso, recebeu diversos reconhecimentos, sendo nomeado Comendador da Ordem do Rio Branco pelo Ministério das Relações Exteriores, condecorado com o Grau de Comendador pelo Conselho da Ordem do Mérito Aeronáutico e agraciado com a Medalha do Pacificador pelo Ministério do Exército Brasileiro.