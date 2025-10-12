quem-era-jovem-romeiro-morto-durante-assalto-a-caminho-de-aparecida

Gustavo Henrique dos Santos Pereira, o jovem romeiro assassinado neste domingo (12/10) por criminosos enquanto estava a caminho do Santuário Nacional de Aparecida, será enterrado no cemitério Jardim Santa Clara, em Cruzeiro, na manhã desta segunda-feira (13/10).

A cidade do enterro é onde mora a família do jovem, e fica a pouco mais de 20 km de distância de Canas, onde Gustavo foi baleado, durante um assalto na Rodovia Oswaldo Ortiz Monteiro. Ele não sobreviveu ao ferimento e morreu no local.

Nas redes sociais, uma amiga da família contou que Gustavo ia encontrar com o pai para seguirem juntos na romaria até Aparecida. No momento do assalto, ele estava com um amigo, de 18 anos.

Gustavo ia para Aparecida e foi assaltado em rodovia

Gustavo morreu após ser baleado em assalto quando fazia romaria para Aparecida do Norte

Gustavo fazia musculação e treinava jiu-jitsu

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os dois jovens foram abordados por uma dupla de criminosos. Gustavo teria reagido ao assalto e foi baleado. Os ladrões fugiram levando o celular do amigo dele. Até a publicação desta reportagem, a polícia ainda não havia identificado os criminosos.

Amigo de Gustavo, o filmmaker Guilherme Marques, de 40 anos, contou ao Metrópoles que ele era um garoto “educado e cheio de sonhos”. Os dois se conheceram na academia onde o jovem fazia musculação e treinava jiu-jitsu, em Cachoeira Paulista.

“A gente está sem chão. Fico pensando como vai ser o amanhã. Vou para a academia e meu amigo não vai estar lá. Sei o horário que ele chegava, vai bater o horário e… A gente só sente saudade das pessoas boas e ele era excelente. Excelente”, disse Guilherme emocionado.

No Instagram, a faculdade onde o jovem estudava fez um post lamentando a morte. “Com profundo pesar, a FACIC comunica o falecimento do aluno Gustavo Henrique dos Santos Pereira. Expressamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos, desejando força e conforto neste momento difícil”. Não foram divulgadas informações sobre qual era o curso que o estudante fazia.

Um dia antes do assassinato do jovem de 19 anos, o policial militar Luiz Guilherme Crispim, de 30 anos, também foi morto durante um assalto em uma romaria para o Santuário Nacional.

