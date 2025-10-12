quem-era-jovem-romeiro-morto-durante-assalto-a-caminho-de-aparecida

Gustavo Henrique dos Santos Pereira, o jovem romeiro assassinado neste domingo (12/10) por criminosos enquanto estava a caminho do Santuário Nacional de Aparecida, será enterrado no cemitério Jardim Santa Clara, em Cruzeiro, na manhã desta segunda-feira (13/10).
A cidade do enterro é onde mora a família do jovem, e fica a pouco mais de 20 km de distância de Canas, onde Gustavo foi baleado, durante um assalto na Rodovia Oswaldo Ortiz Monteiro. Ele não sobreviveu ao ferimento e morreu no local.
Nas redes sociais, uma amiga da família contou que Gustavo ia encontrar com o pai para seguirem juntos na romaria até Aparecida. No momento do assalto, ele estava com um amigo, de 18 anos.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Gustavo ia para Aparecida e foi assaltado em rodovia
Reprodução / Redes sociais2 de 3
Gustavo morreu após ser baleado em assalto quando fazia romaria para Aparecida do Norte
Reprodução / Redes sociais3 de 3
Gustavo fazia musculação e treinava jiu-jitsu
Reprodução / Redes sociais
Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os dois jovens foram abordados por uma dupla de criminosos. Gustavo teria reagido ao assalto e foi baleado. Os ladrões fugiram levando o celular do amigo dele. Até a publicação desta reportagem, a polícia ainda não havia identificado os criminosos.
Amigo de Gustavo, o filmmaker Guilherme Marques, de 40 anos, contou ao Metrópoles que ele era um garoto “educado e cheio de sonhos”. Os dois se conheceram na academia onde o jovem fazia musculação e treinava jiu-jitsu, em Cachoeira Paulista.
“A gente está sem chão. Fico pensando como vai ser o amanhã. Vou para a academia e meu amigo não vai estar lá. Sei o horário que ele chegava, vai bater o horário e… A gente só sente saudade das pessoas boas e ele era excelente. Excelente”, disse Guilherme emocionado.
No Instagram, a faculdade onde o jovem estudava fez um post lamentando a morte. “Com profundo pesar, a FACIC comunica o falecimento do aluno Gustavo Henrique dos Santos Pereira. Expressamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos, desejando força e conforto neste momento difícil”. Não foram divulgadas informações sobre qual era o curso que o estudante fazia.
Um dia antes do assassinato do jovem de 19 anos, o policial militar Luiz Guilherme Crispim, de 30 anos, também foi morto durante um assalto em uma romaria para o Santuário Nacional.
Relembre o caso do policial
- O PM, que era devoto de Nossa Senhora Aparecida, andava na Rodovia Presidente Dutra, em Lorena, no interior de São Paulo, quando foi abordado.
- Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Luiz Guilherme usava um colete refletivo da Polícia Militar de São Paulo (PMSP) enquanto fazia a caminhada.
- Ele foi baleado no peito por um assaltante, que levou uma mochila, R$ 800 e o celular do soldado. O PM chegou a ser encaminhado para o Hospital de Lorena, mas não sobreviveu.
- Outras duas pessoas que acompanhavam o agente também foram baleadas, uma no pé e outra de raspão nas costas, mas não tiveram complicações e estão “fisicamente bem”, informou a instituição.