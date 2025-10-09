Quem era mulher que morreu após desabamento em restaurante de SP

A cozinheira Suênia Maria Tomé Bezerra, de 51 anos, foi a vítima que morreu após o desabamento de um mezanino no restaurante Jamile, no Bixiga, centro de São Paulo, na tarde dessa quarta-feira (8/10).

Suênia era natural de Monteiro, na Paraíba. Nas redes sociais, amigos compartilharam uma mensagem de luto. “É com profundo pesar que anunciamos o falecimento de Suênia. Que Jesus conforte nossos corações diante desta perda irreparável. Seu sorriso fica marcado em nossas lembranças”, diz o texto.

Suenia Maria Tomé Bezerra faleceu após desabamento em restaurante no Bixiga

Reprodução/ Facebook

Suenia Maria Tomé Bezerra faleceu após desabamento em restaurante no Bixiga

Reprodução/Redes Sociais

Ela ficou presa nos escombros e recebeu atendimento médico no local, mas não resistiu. Além dela, cinco pessoas ficaram feridas e, posteriormente, foram socorridas. Os bombeiros relataram dificuldade para o resgate, devido ao volume de escombros no local.

Desabamento

Autoridades do município e do estado — Corpo de Bombeiros, Prefeitura, Defesa Civil e Polícia Civil — estão empenhadas em esclarecer as causas do desabamento de um mezanino no restaurante Jamile. O local estava fechado para clientes no momento do acidente.

O restaurante, situado na Rua Treze de Maio, no Bixiga, tem cardápio assinado pelo chef Henrique Fogaça — um dos jurados do reality show Master Chef — e é dividido em três andares. O mezanino ficava entre o pátio principal e o primeiro andar e cedeu por volta das 12h30, minutos antes do início dos atendimentos a clientes.

Investigação

Inicialmente, houve a suspeita de que o acidente tivesse sido causado por uma explosão de gás. Os bombeiros, no entanto, informaram que os funcionários que estavam no local não relataram nenhuma explosão.

Além disso, A Comgás descartou vazamento de gás no estabelecimento. Em nota, a concessionária disse que foi informada sobre o incidente pelo Centro Integrado de Comando e Controle e deslocou equipes preventivamente para fechar a instalação.

“Até o momento, não existe correlação do gás com o incidente. A empresa lamenta o episódio e segue a disposição das autoridades e do cliente para colaborar com a apuração das causas da ocorrência”, comunicou a distribuidora.

A Prefeitura informou que o restaurante possuía licença de funcionamento válida. O alvará foi emitido em 2022. O Jamile também funcionava com licença sanitária vigente emitida pela Secretaria Municipal da Saúde e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) dentro da validade.

As autoridades reforçam que apenas a perícia poderá solucionar o ocorrido e apresentar as causas do acidente. A Defesa Civil interditou o imóvel devido ao risco de colapso e as estruturas vizinhas não foram afetadas.

Resgate

Os agentes relataram que a atuação no local foi difícil por causa do volume de escombros e da possibilidade de novos desabamentos.

O resgate foi encerrado às 15h50, quase cinco horas após o início da ocorrência. Dez viaturas e 40 bombeiros participaram do atendimento. Veja:

O que disse o restaurante

O Jamile manifestou-se via redes sociais. O restaurante assegurou que colabora com os órgãos públicos competentes para o esclarecimento dos fatos.

“Expressamos nossa solidariedade e profundo respeito aos nossos colaboradores e seus familiares. Estamos inteiramente comprometidos em oferecer todo o suporte necessário neste momento, prestando assistência e acolhimento a todos os envolvidos”, compartilhou o estabelecimento. “A família Jamile se une em força e cuidado, com gratidão a todos que têm manifestado apoio e compreensão.”