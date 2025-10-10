10/10/2025
Universo POP
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra

Quem era o ator e fisiculturista vegetariano que morreu aos 42 anos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
quem-era-o-ator-e-fisiculturista-vegetariano-que-morreu-aos-42-anos

Varinder Singh Ghuman, conhecido como “He-Man indiano”, morreu na última quinta-feira (9/10), aos 42 anos. Além de ator, foi o primeiro fisiculturista vegetariano do mundo. A notícia do falecimento foi divulgada pela família. Segundo familiares, ele foi vítima de um ataque cardíaco em Amritsar, na Índia.

Leia também

Quem era Varinder Singh Ghuman

  • Varinder Singh Ghuman nasceu em Gurdaspur, Punjab, na Índia, e tinha 1,98m de altura.
  • Ele deixou sua marca no fisiculturismo após conquistar o título de Mr. Índia em 2009 e garantir o segundo lugar no Mr. Ásia.
  • Ghuman ficou conhecido como o primeiro fisiculturista profissional vegetariano do mundo.
  • Suas conquistas atraíram a atenção internacional. Até o Arnold Schwarzenegger reconheceu seu potencial e o nomeou embaixador de uma marca para promover produtos de saúde em toda a Ásia.
  • Varinder estreou no cinema bollywoodiano em 2012 com Kabaddi Once Again.
  • Ele tinha 1 milhão de seguidores no Instagram.

Foto colorida de um homem sem camisa - MetrópolesVarinder Singh Ghuman

Varinder Singh Ghuman era apaixonado pela vida fitness e compartilhava regularmente seus vídeos de treino no Instagram. O indiano também expressou seu desejo de disputar as eleições para a assembleia do Punjab em 2027.

De acordo com o empresário de Varinder, Yadvinder Singh, o ator havia se internado em um hospital particular em Amristar após sentir dores no ombro. No entanto, ele sofreu um ataque cardíaco no local, conforme informou seu sobrinho ao portal PTI.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost