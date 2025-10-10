quem-era-o-ator-e-fisiculturista-vegetariano-que-morreu-aos-42-anos

Varinder Singh Ghuman, conhecido como “He-Man indiano”, morreu na última quinta-feira (9/10), aos 42 anos. Além de ator, foi o primeiro fisiculturista vegetariano do mundo. A notícia do falecimento foi divulgada pela família. Segundo familiares, ele foi vítima de um ataque cardíaco em Amritsar, na Índia.

Quem era Varinder Singh Ghuman

Varinder Singh Ghuman nasceu em Gurdaspur, Punjab, na Índia, e tinha 1,98m de altura.

Ele deixou sua marca no fisiculturismo após conquistar o título de Mr. Índia em 2009 e garantir o segundo lugar no Mr. Ásia.

Ghuman ficou conhecido como o primeiro fisiculturista profissional vegetariano do mundo.

Suas conquistas atraíram a atenção internacional. Até o Arnold Schwarzenegger reconheceu seu potencial e o nomeou embaixador de uma marca para promover produtos de saúde em toda a Ásia.

Varinder estreou no cinema bollywoodiano em 2012 com Kabaddi Once Again.

Ele tinha 1 milhão de seguidores no Instagram.

Varinder Singh Ghuman era apaixonado pela vida fitness e compartilhava regularmente seus vídeos de treino no Instagram. O indiano também expressou seu desejo de disputar as eleições para a assembleia do Punjab em 2027.

De acordo com o empresário de Varinder, Yadvinder Singh, o ator havia se internado em um hospital particular em Amristar após sentir dores no ombro. No entanto, ele sofreu um ataque cardíaco no local, conforme informou seu sobrinho ao portal PTI.