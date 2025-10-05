05/10/2025
Quem era o empresário casado com atriz da Globo que morreu em acidente

O empresário Alexandre Carvalho, diretor do Grupo Urca Energia, morreu nesse sábado (4/10), no Rio de Janeiro, após complicações decorrentes de um acidente doméstico. Ele tinha batido a cabeça em casa e ficou internado por uma semana no Hospital Copa Star, em Copacabana, onde não resistiu aos ferimentos.

A notícia foi confirmada pela família e pelo hospital, que informou não ter autorização para divulgar detalhes adicionais sobre o caso. “O hospital se solidariza com a família e amigos neste momento de dor. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes”, disse a instituição em nota.

Companheiro da atriz Isabelle Nassar, que integrou o elenco da novela Travessia, da TV Globo, Alexandre foi homenageado por ela nas redes sociais. “Eu nunca vou conseguir te agradecer pelo que você fez por mim. Pela Maria. Pela nossa filha. Você me deu uma base. Uma família. Uma vida. Você é meu porto seguro”, escreveu Isabelle em um texto emocionado publicado no Instagram.

Além de sua atuação como diretor da Urca Energia, Alexandre Carvalho tinha papel de destaque no setor empresarial. Ele era acionista e presidente do Conselho de Administração da Sociedade Comercial C.Santos, concessionária com sede em Portugal e representante oficial da Mercedes-Benz. Na Urca, era responsável pelo relacionamento comercial estratégico do grupo.

A morte do empresário deixa uma lacuna tanto no setor de energia quanto no mercado automotivo internacional, onde sua atuação era reconhecida pela visão de negócios e capacidade de articulação.

