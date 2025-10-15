Quem era servidora pública morta a pauladas pelo namorado em GO

Goiânia – A morte da servidora pública Nádia Gonçalves de Aguiar, de 47 anos, tem causado comoção em Goiás. Ela morreu nessa segunda-feira (13/10), após ser espancada a pauladas pelo então namorado, Jonas Alves, de 28 anos, em via pública, em Rosalândia, distrito de Bela Vista de Goiás, na região metropolitana da capital goiana.

Por meio das redes sociais, a filha de Nádia, Yanne Aguiar, afirmou que a justiça será feita. “Perdi minha mãe pro feminicídio da forma mais brutal existente. A justiça será feita mas não trará minha mãe de volta. Algum dia espero compreender o porquê disso tudo”, escreveu ela.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), Nádia Gonçalves de Aguiar foi atingida na cabeça e ficou irreconhecível após a agressão.

Agredida no meio da rua

De acordo com a PCGO, Nádia foi espancada em via pública, após o casal sair de um bar, na madrugada de sábado (11/10) para domingo (12/10).

Ao ser preso, Jonas confessou o crime e afirmou que eles brigaram por causa de um óculos quebrado. “A gente estava bebendo no estábulo de casa. Ela quebrou o óculos e eu disse: ‘Calma, é só comprar outro’. Ela se exaltou, me deu um tapa. Fiquei cego de raiva, bati nela e saí correndo”, disse o homem.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, as agressões teriam iniciado depois que Nádia se recusou a manter relações sexuais com o suspeito. Jonas a teria espancado com golpes de capacete, um pedaço de madeira e tijolos, causando ferimentos graves.

Querida por todos

Segundo Yanne, a mãe era a “luz” da família. Por meio das redes sociais, a filha da vítima tem feito publicações agradecendo o apoio recebido nos últimos dias e fazendo relatos sobre Nádia.

“Minha mãe era extremamente amada, carinhosa, estrela da família. Estava na melhor fase da vida dela, servidora pública. Ela estava conseguindo se manter financeiramente. Minha mãe me deu a melhor criação possível. Ela me ensinou a viver tudo, menos sem ela”, desabafou a filha, Yanne Aguiar.

Buscas e prisão

Jonas Alves foi localizado pela Polícia Militar após denúncias de moradores. O homem foi encontrado escondido em uma propriedade rural, em Rosalândia, na noite de segunda.

A corporação ressaltou que o homem tentou fugir pela mata. Com a realização de varreduras, a equipe encontrou um veículo que tentava tirá-lo da região. Jonas foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia, onde confessou o crime. Ele relatou que matou sua companheira após discussão motivada por um par de óculos.

Segundo a Polícia Civil, embora tenha sido capturado pela PM, o suspeito só foi preso de forma preventiva nesta terça. Ele deve responder pelo crime de feminicídio.

Antecedentes criminais

A delegada destacou que Jonas já havia sido preso em 2021. “Na época, ele agrediu a companheira com pauladas, e o filho, ao tentar defendê-la, também foi atingido”, relatou a investigadora. No primeiro caso, mãe e filho sofreram ferimentos graves e precisaram passar por cirurgia.