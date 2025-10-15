Quem foi Felipe Selau, ator de “Malhação” encontrado morto em apartamento

O ator e produtor Felipe Selau, de 31 anos, foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo na última terça-feira (14/10), informação confirmada por sua irmã, Priscila Back Selau, nas redes sociais. Segundo a Veja, a perícia policial encontrou antidepressivos no local onde o corpo foi encontrado. Além de ter atuado em “Malhação”, o artista trabalhou em outros projetos, e a reportagem do portal LeoDias te conta quem foi ele.

Na novela teen da Globo, em 2013 e 2014, o famoso deu vida a Paulo. Em 2019, ele mostrou os dotes culinários ao participar da seletiva do MasterChef Brasil 6, da Band. Nos últimos dias, seguiu trabalhando como produtor executivo de óculos e usava o nome artístico Felipe Céu.

Veja as fotos Abrir em tela cheia O ator e produtor Felipe Selau Reprodução / Instagram @felipe.ceu O ator e produtor Felipe Selau Reprodução / Instagram @felipe.ceu O ator e produtor Felipe Selau Reprodução / Instagram @felipe.ceu O ator e produtor Felipe Selau Reprodução / Instagram @felipe.ceu Voltar

Próximo

Apesar de não estar atuando na TV, em 2013, o produtor afirmou em entrevista ao site Fashionista, que queria seguir esta carreira: “Na verdade, eu sonho em ser um grande ator, um ator de qualidade. Acho que o sucesso vem em consequência disso, ou ao menos deveria vir.”

Ele falou da importância de estar gravando o folhetim da Globo: “Estar fazendo ‘Malhação’ é importante porque, além de estar adquirindo experiência, me coloca em evidência, o que facilita o crescimento na carreira. Após ‘Malhação’, pretendo continuar fazendo novela, quem sabe até a próxima temporada de ‘Malhação’, né? E tentar conciliar com alguns projetos no teatro, que também sou apaixonado!”