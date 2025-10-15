15/10/2025
Universo POP
“Menino ‘adotado’” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: “Minha mãe sabia”
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo

Quem foi Felipe Selau, ator de “Malhação” encontrado morto em apartamento

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
quem-foi-felipe-selau,-ator-de-“malhacao”-encontrado-morto-em-apartamento

O ator e produtor Felipe Selau, de 31 anos, foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo na última terça-feira (14/10), informação confirmada por sua irmã, Priscila Back Selau, nas redes sociais. Segundo a Veja, a perícia policial encontrou antidepressivos no local onde o corpo foi encontrado. Além de ter atuado em “Malhação”, o artista trabalhou em outros projetos, e a reportagem do portal LeoDias te conta quem foi ele.

Na novela teen da Globo, em 2013 e 2014, o famoso deu vida a Paulo. Em 2019, ele mostrou os dotes culinários ao participar da seletiva do MasterChef Brasil 6, da Band. Nos últimos dias, seguiu trabalhando como produtor executivo de óculos e usava o nome artístico Felipe Céu.

Veja as fotos

Reprodução / Instagram @felipe.ceu
O ator e produtor Felipe SelauReprodução / Instagram @felipe.ceu
Reprodução / Instagram @felipe.ceu
O ator e produtor Felipe SelauReprodução / Instagram @felipe.ceu
Reprodução / Instagram @felipe.ceu
O ator e produtor Felipe SelauReprodução / Instagram @felipe.ceu
Reprodução / Instagram @felipe.ceu
O ator e produtor Felipe SelauReprodução / Instagram @felipe.ceu

Leia Também

Apesar de não estar atuando na TV, em 2013, o produtor afirmou em entrevista ao site Fashionista, que queria seguir esta carreira: “Na verdade, eu sonho em ser um grande ator, um ator de qualidade. Acho que o sucesso vem em consequência disso, ou ao menos deveria vir.”

Ele falou da importância de estar gravando o folhetim da Globo: “Estar fazendo ‘Malhação’ é importante porque, além de estar adquirindo experiência, me coloca em evidência, o que facilita o crescimento na carreira. Após ‘Malhação’, pretendo continuar fazendo novela, quem sabe até a próxima temporada de ‘Malhação’, né? E tentar conciliar com alguns projetos no teatro, que também sou apaixonado!”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost