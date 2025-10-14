Quem foi Felipe Selau, ex-Malhação que morreu aos 31 anos

O ator Felipe Selau, de 31 anos, conhecido por sua atuação em Malhação (2014), foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo. A informação foi confirmada por sua irmã, Priscila Back Selau, jogadora do Cruzeiro, em vídeo publicado nas redes sociais.

Na novela teen da Globo, Felipe interpretou o personagem Paulo. Em 2019, ele também participou da seletiva do MasterChef Brasil 6, exibido pela Band. Atualmente, trabalhava como produtor executivo de uma marca de óculos e utilizava o nome artístico Felipe Céu.

Apesar do afastamento da TV, Felipe afirmou em uma entrevista, em 2013, que sonhava em seguir carreira artística. “Na verdade, eu sonho em ser um grande ator, um ator de qualidade. Acho que o sucesso vem em consequência disso, ou ao menos deveria vir”, disse ao site Fashionista.

“Estar fazendo Malhação é importante porque além de estar adquirindo experiência, me coloca em evidência, o que facilita o crescimento na carreira. Após Malhação pretendo continuar fazendo novela, quem sabe até a próxima temporada de Malhação, né? E tentar conciliar com alguns projetos no teatro, que também sou apaixonado!”

Encontrado morto em casa

Em seu perfil no Instagram nessa terça-feira (14/10), a irmã de Felipe, Priscila Back Selau, jogadora do Cruzeiro, gravou um vídeo afirmando que o irmão foi encontrado por um amigo em seu apartamento. Uma perícia foi realizada no local, e as autoridades encontraram antidepressivos na residência. A causa da morte ainda é investigada.

