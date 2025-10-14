14/10/2025
Universo POP
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

Quem foi Felipe Selau, ex-Malhação que morreu aos 31 anos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
quem-foi-felipe-selau,-ex-malhacao-que-morreu-aos-31-anos

O ator Felipe Selau, de 31 anos, conhecido por sua atuação em Malhação (2014), foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo. A informação foi confirmada por sua irmã, Priscila Back Selau, jogadora do Cruzeiro, em vídeo publicado nas redes sociais.

Na novela teen da Globo, Felipe interpretou o personagem Paulo. Em 2019, ele também participou da seletiva do MasterChef Brasil 6, exibido pela Band. Atualmente, trabalhava como produtor executivo de uma marca de óculos e utilizava o nome artístico Felipe Céu.

Leia também

Apesar do afastamento da TV, Felipe afirmou em uma entrevista, em 2013, que sonhava em seguir carreira artística.  “Na verdade, eu sonho em ser um grande ator, um ator de qualidade. Acho que o sucesso vem em consequência disso, ou ao menos deveria vir”, disse ao site Fashionista.

“Estar fazendo Malhação é importante porque além de estar adquirindo experiência, me coloca em evidência, o que facilita o crescimento na carreira. Após Malhação pretendo continuar fazendo novela, quem sabe até a próxima temporada de Malhação, né? E tentar conciliar com alguns projetos no teatro, que também sou apaixonado!”

Leia também

Encontrado morto em casa

Em seu perfil no Instagram nessa terça-feira (14/10), a irmã de Felipe, Priscila Back Selau, jogadora do Cruzeiro, gravou um vídeo afirmando que o irmão foi encontrado por um amigo em seu apartamento. Uma perícia foi realizada no local, e as autoridades encontraram antidepressivos na residência. A causa da morte ainda é investigada.

5 imagensEx-Malhação foi encontrado morto em casaEle tinha 31 anosFelipe também participou do MasterChef, em uma edição especial do MasterChef BrasilFelipe SelauFechar modal.1 de 5

Felipe Selau

Reprodução/Instagram @felipe.ceu2 de 5

Ex-Malhação foi encontrado morto em casa

Reprodução/Instagram @felipe.ceu3 de 5

Ele tinha 31 anos

Reprodução/Instagram @felipe.ceu4 de 5

Felipe também participou do MasterChef, em uma edição especial do MasterChef Brasil

Reprodução/Instagram @felipe.ceu5 de 5

Felipe Selau

Reprodução/Instagram @felipe.ceu

 

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost