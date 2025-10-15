15/10/2025
Quem foi Sérgio Mattos, empresário que lançou Cauã Reymond e Gisele

Sérgio Mattos, fundador da agência de modelos 40 Graus, faleceu nesta quarta-feira (15/10), aos 62 anos.

A morte foi confirmada pela própria agência do empresário, em postagem nas redes sociais. Segundo informações do O Globo, ele estava internado em estado grave em um hospital do Rio de Janeiro, após complicações renais, e encontrava-se entubado.

Quem foi Sérgio Mattos

Natural da Bahia, Sérgio, conhecido carinhosamente como Serginho, mudou-se para o Rio de Janeiro ainda criança, aos 7 anos. Nos anos 1980, ingressou no curso de jornalismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e, paralelamente, explorava as carreiras de ator e modelo.

Ele trabalhou na icônica grife Yes Brazil, onde foi convidado para gerenciar e formar a equipe da loja carioca em São Paulo — experiência que marcou o início de sua carreira como caça-talentos.

Lançou talentos

Ao longo de mais de três décadas de atuação, Sérgio se destacou por descobrir e impulsionar a carreira de grandes nomes da moda e do entretenimento brasileiro, como Gisele Bündchen, Cauã Reymond, Isabelli Fontana e Ana Beatriz Barros.

Seu olhar apurado e capacidade de identificar talentos transformaram-no em referência no mercado de modelos nacional e internacional.

Sérgio Mattos e Gisele Bündchen

Sérgio Mattos

Sérgio Mattos

Sérgio Mattos

Agência lamentou morte

A 40 Graus Models lamentou profundamente a perda de seu fundador.

“Com profundo pesar, informamos o falecimento de nosso amado Sérgio Mattos. Infelizmente, poucos minutos após a publicação da nota de esclarecimento sobre as informações inverídicas que circulavam, recebemos a triste confirmação de sua partida. É com imensa dor que compartilhamos esta notícia. Agradecemos sinceramente por todas as mensagens de carinho, solidariedade e apoio neste momento tão difícil. Em breve, divulgaremos um novo posicionamento oficial”, disse a empresa em nota.

